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Как запретить Telegram скачивать фото и видео автоматически на всех ваших устройствах

Отключаем автозагрузку в Telegram на всех устройствах (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Автоматическая загрузка медиа в Telegram может быть удобной, но она также может занять много места на вашем устройстве. Особенно если вы часто получаете фотографии и видео, которые вам не нужно сохранять.

О том, как отключить автоматическую загрузку фото и видео в Telegram на всех устройствах, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на технический блог Tech Viral.

Как отключить автозагрузку медиа в Telegram для Android 

  • Откройте Telegram на своем Android-смартфоне  
  • Нажмите на три горизонтальные линии 
  • В списке опций выберите "Настройки" 
  • На странице настроек прокрутите вниз и выберите пункт "Данные и хранилище" 
  • На странице "Данные и хранилище" найдите опцию "Автоматическая загрузка медиа". Далее, отключите опции "При использовании мобильных данных", "При подключении к Wi-Fi" и "При роуминге" 

Как отключить автозагрузку медиа в Telegram для Android (фото: Tech Viral)

Как отключить автозагрузку медиа в Telegram на iPhone 

  • Откройте приложение Telegram на вашем iPhone 
  • Когда приложение откроется, перейдите в "Настройки" в правом нижнем углу 
  • В настройках Telegram выберите "Данные и хранилище" 
  • В разделе "Автоматическая загрузка медиа" выберите "Отключено" как для "При использовании сотовой связи", так и для "При использовании Wi-Fi"  

Это отключит автоматическую загрузку медиа в приложении Telegram на iPhone.

Как отключить автозагрузку медиа в Telegram на iPhone (фото: Tech Viral) 

Как отключить автоматическую загрузку медиа в Telegram на компьютере 

Если вы используете приложение Telegram для десктопа, выполните несколько простых шагов.  

  • Сначала откройте приложение Telegram на вашем ПК 
  • Затем нажмите на три горизонтальные линии 
  • Далее выберите опцию "Настройки" 
  • На странице настроек выберите раздел "Дополнительные" 
  • В разделе "Дополнительные" найдите раздел "Автоматическая загрузка медиа". Здесь будет три опции 
  • Нажмите на любую опцию в разделе "Автоматическая загрузка медиа" и отключите загрузку фотографий и файлов. То же самое нужно сделать для "Личных чатов", "Групп" и "Каналов" 

Если у вас ограниченная пропускная способность интернета, стоит отключить опцию автоматической загрузки медиа в Telegram.  

Как отключить автоматическую загрузку медиа в Telegram на компьютере (фото: Tech Viral) 

Мы также писали про 8 важных настроек, которые помогут сделать Telegram по-настоящему безопасным.

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