Как запретить Telegram скачивать фото и видео автоматически на всех ваших устройствах

Автоматическая загрузка медиа в Telegram может быть удобной, но она также может занять много места на вашем устройстве. Особенно если вы часто получаете фотографии и видео, которые вам не нужно сохранять.
О том, как отключить автоматическую загрузку фото и видео в Telegram на всех устройствах, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на технический блог Tech Viral.
Как отключить автозагрузку медиа в Telegram для Android (фото: Tech Viral)
Это отключит автоматическую загрузку медиа в приложении Telegram на iPhone.
Как отключить автозагрузку медиа в Telegram на iPhone (фото: Tech Viral)
Если вы используете приложение Telegram для десктопа, выполните несколько простых шагов.
Если у вас ограниченная пропускная способность интернета, стоит отключить опцию автоматической загрузки медиа в Telegram.
Как отключить автоматическую загрузку медиа в Telegram на компьютере (фото: Tech Viral)
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