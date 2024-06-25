Як не заблукати в Карпатах: обов'язково запам'ятайте ці правила

Останніми днями українці, які заблукали у горах, частіше стали з'являтися у новинах. Хтось погано підготувався, хтось не вивчив свій маршрут, а хтось - попав у негоду і збився з дороги у темряві. Варто пам'ятати, що гори - це потенційна небезпека і жартувати з ними не можна. Потрібно ретельно готуватися до походів і обов'язково мати план "Б" на випадок форс-мажорних ситуацій.

Як не заблукати в горах та що допоможе ретельно підготуватися до будь-якого походу, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

1. Не ходіть в гори поодинці, особливо, якщо у вас мало або зовсім немає досвіду. Це дуже небезпечно. Іноді шанс вижити одному в горах складає 50 на 50.

2. Перед походом в гори з друзями, потрібно ретельно перевірити здоров'я, щоб ні в кого з ваших супутників не було проблем з артеріальним тиском, серцем, цукрового діабету. В будь-якому випадку - майте з собою медичну аптечку з найнеобхіднішими медикаментами.

3. Якщо у вас немає досвіду або він малий - замовте собі професійного гіда, який не тільки безпечно проведе вас найцікавішим маршрутом, але й розповість про все та допоможе в критичній ситуації.

4. Не поєднуйте пікніки, шашлики, спиртне з походами у гори. Найкраще - пікнік влаштуйте собі просто в мальовничій місцевості, де поблизу є цивілізація.

5. Ретельно плануйте свій маршрут, добре вивчіть карту та різні спуски та підйоми. Обирайте маршрут відповідно до свого рівня. Ретельно підбирайте туристичне спорядження. Не намагайтесь одразу побачити все та зразу.

6. Обов'язково купіть топографічні карти 1:50 000 та компас.

7. Завжди перевіряйте погоду перед виходом на маршрут! Робіть це зранку, коли карти вже оновлені. Також перевіряйте, яка буде погода у тому чи іншому районі, де пролягає ваш маршрут.

8. Ходіть тільки туристичними стежками, не шукайте собі пригод у нетрях, бо там ви можете зустріти ведмедицю, дикого кабана та інших тварин. Намагайтеся не заходити туди, куди рідко ступає нога людини. Є ризик попасти в капкани чи сильце.

9. Не намагайтеся пройти зарості жерепа без чіткої стежки та не заглиблюйтеся в них більше ніж на 5-10 метрів.

10. На гірських стежках уважно дивіться під ноги, особливо під час чи після дощу - щоб не наступити на гадюку, яких в горах багато.

11. Якщо в горах вас застала негода - негайно починайте спускатися вниз. Відчувши наближення грози - втікайте в долину подалі від металевих предметів.

12. Не намагайтеся залізти на скелі та кам'яні брили без страховки.

13. Не влаштовуйте нічліг високо в горах (на вершинах, у верхніх цирках) - в екстреній ситуації ви звідти не зможете швидко спуститися.

14. Обов'язково збережіть контактні телефони гірських пошуково-рятувальних підрозділів того району, в якому ви будете подорожувати. Запишіть навіть домашні телефони рятувальників.

15. Перед виходом в похід - залиште інформацію про свій маршрут, номера телефонів, попередьте, який склад групи.

16. Не панікуйте. Якщо ви заблукали, то не починайте бігти та панікувати - це збільшить ваші шанси збитися остаточно з маршруту.

17. Навчіться орієнтуватися по природі - вершинам, річкам, озерам, дорогам та іншому. Є певні інструкції про те, як орієнтуватися за сонцем, по деревах, за тваринами, птахами та комахами.

18. Зарядіть телефони та обов'язково візьміть запасну батарею чи потужний павербанк.

19. Не намагайтеся пересуватися в темряві по незнайомій місцевості. Краще заночувати та продовжити шлях зранку.

20. Завчасно вивчіть розташування по вашому маршруту хатинок лісників та мисливців, де можна перечекати негоду або переночувати.