Як їсти голубці і не гладшати? Названо простий спосіб

Голубці - страва, без якої важко уявити українську кухню. Але багато хто уникає їх, побоюючись зайвих калорій. Насправді ж цю страву можна зробити не лише смачною, а й корисною для фігури.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога Людмили Матішинець
За словами експерта, голубці теж можуть бути частиною здорового раціону. Варто лише трохи адаптувати рецепт і можна отримати збалансовану страву, без шкоди для фігури.
"Бо здорове харчування - це не про заборони. Це коли смачно, ситно і з користю. Можна включати майже все - головне як і з чим", - зазначила нутриціолог.
Часто люди, коли їдять голубці, то додають багато сметани. В результаті вони переїдають, не отримують достатньо клітковини та поживних речовин.
Щоб зробити таку страву корисною, насолодитися і задовільнити свої смакові рецептори, варто заповнити меншу частину тарілки голубцями, тоді як більшу - овочами та зеленню.
В результаті ви отримаєте достатню кількість клітковини, поживних речовин та не переїсте.
До того ж сметану варто замінити, наприклад на 3 або 8 % грецький йогурт, адже він більш корисніший.
"Голубці, пельмені, торти чи навіть МакДональдз не винні в наборі ваги. Важливо навчитись створювати баланс на тарілці та насолоджуватись улюбленими продуктами", - додала Матішинець.
Додавати занадто жирне м’ясо
Помилкою є використання лише свинячого фаршу. Найкраще обирати пісне м’ясо - індичку, курку, яловичину або мікс з нежирною свининою.
Смаження інгредієнтів
Не варто попередньо обсмажувати цибулю, моркву або навіть фарш. Замість смаження - тушкуйте овочі. Це збереже смак і зменшить калорійність.
Багато білого рису
Зменшіть кількість рису або замініть на бурий рис, кіноа, булгур або гречку - вони мають нижчий глікемічний індекс і більше клітковини.
Калорійні соуси
Часто до голубців додають жирний сметанковий соус. Найкращим буде соус з томатів, води, трохи спецій і оливкової олії.
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