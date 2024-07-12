Як вводити спеціальні символи на комп'ютерах Windows: 5 простих способів

Хоча спеціальні символи (діакрітичні знаки) найчастіше зустрічаються в деяких мовах, багатьом людям також іноді доводиться їх використовувати. Через свою рідкість, користувачі можуть не знати, як додавати їх до документів, листів або інших текстів. На щастя, скористатися ними у Windows нескладно, хоча процес здається не таким простим.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge.
Найпростіший спосіб додати діакритичні знаки до документа - використовувати сенсорну клавіатуру Windows. Вона автоматично з'являється, якщо ви використовуєте планшет Windows або комп'ютер у режимі планшета.
Якщо у вас немає сенсорного екрана, можна використовувати значок клавіатури, який з'являється на панелі завдань, праворуч, поруч із датою. Ось як його включити:
Як використовувати спеціальні символи:
Ще одна клавіатура, яку ви можете використовувати для легкого додавання спеціальних символів до тексту, - це клавіатура емодзі Windows. Так, вона призначена в основному для додавання емодзі, але має й інші функції.
Як її використовувати:
Якщо вам подобається більш старомодний спосіб додавання спеціальних символів у Windows, можна скористатися таблицею символів. Це менш зручний і складніший варіант проти сенсорної клавіатури, але пропонує схожу функціональність.
Як отримати доступ до неї:
Якщо ви добре володієте англійською мовою та часто використовуєте спеціальні символи, вам може підійти розкладка клавіатури "США - Міжнародна", яка дозволяє простіше додавати ці символи.
Спочатку необхідно додати розкладку "США - Міжнародна" у Windows:
Тепер ви можете вибирати між стандартною клавіатурою США та клавіатурою "США - Міжнародна". Активну розкладку можна побачити в нижньому правому кутку панелі завдань, поруч з датою. Там буде написано або ENG/US, або ENG/INTL. Ви можете переключатися між ними, натиснувши цю піктограму або натиснувши клавішу Windows + пробіл.
Розкладка клавіатури "США - Міжнародна" пропонує два способи додавання спеціальних символів:
Використовуйте праву клавішу Alt у поєднанні з потрібною літерою, щоб отримати одну з найпоширеніших комбінацій (наприклад, Alt + e = é).
Спочатку натисніть клавішу символу, а потім літеру, з якою ви хочете його використовувати (наприклад, якщо спочатку натиснути клавішу "тильда", а потім клавішу "n", ви отримаєте: ñ).
Всі символи, які можна отримати за допомогою клавіатури "США - Міжнародна" (скриншот: Університет штату Вашингтон)
У лівому нижньому куті таблиці символів після вибору літери або спеціального символу ви побачите літеру "U" і чотиризначне число. Це число є кодом Unicode цього символу, що є загальноприйнятим стандартом для додавання символів.
Якщо ви використовуєте кілька спеціальних символів, їх можна швидше вводити за допомогою клавіатури. Існує кілька способів зробити це:
Натисніть клавішу Alt, а потім введіть чотиризначний код Unicode. Для цього вам знадобиться окрема цифрова клавіатура на клавіатурі, а клавіша NumLock має бути увімкнена.
Якщо ви працюєте в Microsoft Word, WordPad, Outlook або іншому додатку Microsoft, ви можете ввести код Unicode, а потім натиснути Alt-X.
Ви також можете натиснути клавішу Ctrl разом із символом, а потім букву, яку хочете акцентувати. Наприклад, "Ctrl + e" призведуть до "é" - за умови, що ви знаходитесь у програмі Microsoft.
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