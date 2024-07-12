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Як вводити спеціальні символи на комп'ютерах Windows: 5 простих способів

Секрети введення діакритичних знаків та інших спецсимволів у Windows (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Хоча спеціальні символи (діакрітичні знаки) найчастіше зустрічаються в деяких мовах, багатьом людям також іноді доводиться їх використовувати. Через свою рідкість, користувачі можуть не знати, як додавати їх до документів, листів або інших текстів. На щастя, скористатися ними у Windows нескладно, хоча процес здається не таким простим.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge.

Використовуйте сенсорну клавіатуру

Найпростіший спосіб додати діакритичні знаки до документа - використовувати сенсорну клавіатуру Windows. Вона автоматично з'являється, якщо ви використовуєте планшет Windows або комп'ютер у режимі планшета.

Якщо у вас немає сенсорного екрана, можна використовувати значок клавіатури, який з'являється на панелі завдань, праворуч, поруч із датою. Ось як його включити:

  • Клацніть правою кнопкою миші на панелі завдань
  • Виберіть "Параметри панелі завдань", що приведе вас на сторінку "Персоналізація", а потім виберіть "Панель завдань"
  • Знайдіть пункт "Показувати значок сенсорної клавіатури", де ви можете вибрати "Ніколи", "Завжди" або "За відсутності клавіатури"

Як використовувати спеціальні символи:

  • Клацніть значок сенсорної клавіатури
  • Довго натисніть (лівою кнопкою миші або пальцем, якщо у вас сенсорний екран) на літеру, яку хочете використовувати
  • Тепер ви побачите кілька додаткових клавіш, які показують варіанти введення цієї літери з різними символами. Виберіть потрібний, і він з'явиться у документі
  • Якщо ви бажаєте вставити емодзі або GIF-зображення, натисніть клавішу емодзі у верхньому лівому куті "клавіатури", поруч із шестернею налаштувань

Використовуйте клавіатуру емодзі

Ще одна клавіатура, яку ви можете використовувати для легкого додавання спеціальних символів до тексту, - це клавіатура емодзі Windows. Так, вона призначена в основному для додавання емодзі, але має й інші функції.

Як її використовувати:

  • Натисніть клавішу Windows і натисніть "."
  • З'явиться клавіатура емодзі з різними смайликами. Натисніть на вкладку символів вгорі (друга справа)
  • Використовуйте меню у верхньому рядку, щоб вибрати тип символів, який вам потрібен (у даному випадку латинські символи). Потім прокрутіть вниз, доки знайдете потрібний знак

Використовуйте таблицю із символами

Якщо вам подобається більш старомодний спосіб додавання спеціальних символів у Windows, можна скористатися таблицею символів. Це менш зручний і складніший варіант проти сенсорної клавіатури, але пропонує схожу функціональність.

Як отримати доступ до неї:

  • Натисніть клавіші Win + Q, щоб відкрити вікно пошуку, та введіть "таблиця символів"
  • З'явиться спливаюче вікно з набором спеціальних символів для вибраного шрифту. Ви можете змінити шрифт, натиснувши на меню шрифтів, що розкривається вгорі
  • Клацніть на літери або спеціальні символи, які ви бажаєте використовувати у своєму документі, а потім натисніть кнопку "Вибрати". Вони з'являться у полі "Символи для копіювання"
  • Після того, як ви вибрали всі потрібні символи, натисніть кнопку "Копіювати", а потім вставте їх у документ

Використовуйте міжнародну американську клавіатуру

Якщо ви добре володієте англійською мовою та часто використовуєте спеціальні символи, вам може підійти розкладка клавіатури "США - Міжнародна", яка дозволяє простіше додавати ці символи.

Спочатку необхідно додати розкладку "США - Міжнародна" у Windows:

  • Перейдіть у "Налаштування", потім "Час і мова" та "Мова та регіон"
  • Знайдіть пункт "Вподобані мови" і натисніть на три точки праворуч від "Англійська (США)". Потім натисніть "Параметри мови"
  • Знайдіть розділ "Клавіатури". Він, ймовірно, міститиме лише один значок клавіатури з написом "США/QWERTY" (якщо ви раніше тут не були). Це поточна розкладка. Натисніть кнопку "Додати клавіатуру"
  • У спливаючому вікні знайдіть "США - Міжнародна/QWERTY" і натисніть на неї

Тепер ви можете вибирати між стандартною клавіатурою США та клавіатурою "США - Міжнародна". Активну розкладку можна побачити в нижньому правому кутку панелі завдань, поруч з датою. Там буде написано або ENG/US, або ENG/INTL. Ви можете переключатися між ними, натиснувши цю піктограму або натиснувши клавішу Windows + пробіл.

Розкладка клавіатури "США - Міжнародна" пропонує два способи додавання спеціальних символів:

Використовуйте праву клавішу Alt у поєднанні з потрібною літерою, щоб отримати одну з найпоширеніших комбінацій (наприклад, Alt + e = é).

Спочатку натисніть клавішу символу, а потім літеру, з якою ви хочете його використовувати (наприклад, якщо спочатку натиснути клавішу "тильда", а потім клавішу "n", ви отримаєте: ñ).

Всі символи, які можна отримати за допомогою клавіатури "США - Міжнародна" (скриншот: Університет штату Вашингтон)

Використовуйте значення Unicode

У лівому нижньому куті таблиці символів після вибору літери або спеціального символу ви побачите літеру "U" і чотиризначне число. Це число є кодом Unicode цього символу, що є загальноприйнятим стандартом для додавання символів.

Якщо ви використовуєте кілька спеціальних символів, їх можна швидше вводити за допомогою клавіатури. Існує кілька способів зробити це:

Натисніть клавішу Alt, а потім введіть чотиризначний код Unicode. Для цього вам знадобиться окрема цифрова клавіатура на клавіатурі, а клавіша NumLock має бути увімкнена.

Якщо ви працюєте в Microsoft Word, WordPad, Outlook або іншому додатку Microsoft, ви можете ввести код Unicode, а потім натиснути Alt-X.

Ви також можете натиснути клавішу Ctrl разом із символом, а потім букву, яку хочете акцентувати. Наприклад, "Ctrl + e" призведуть до "é" - за умови, що ви знаходитесь у програмі Microsoft.

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