Как вводить специальные символы на компьютерах Windows: 5 простых способов

Используйте сенсорную клавиатуру

Самый простой способ добавить диакритические знаки в документ - использовать сенсорную клавиатуру Windows. Она автоматически появляется, если вы используете планшет Windows или компьютер в режиме планшета.

Если у вас нет сенсорного экрана, вы можете использовать значок клавиатуры, который появляется на панели задач, справа, рядом с датой. Вот как его включить:

Щелкните правой кнопкой мыши по панели задач

Выберите "Настройки панели задач", что приведет вас на страницу "Персонализация", затем выберите "Панель задач"

Найдите пункт "Показывать значок сенсорной клавиатуры", где вы можете выбрать "Никогда", "Всегда" или "При отсутствии клавиатуры"

Как использовать специальные символы:

Щелкните значок сенсорной клавиатуры

Длительно нажмите (левой кнопкой мыши или пальцем, если у вас сенсорный экран) на букву, которую хотите использовать

Теперь вы увидите несколько дополнительных клавиш, показывающих варианты ввода этой буквы с разными символами. Выберите нужный, и он появится в вашем документе

Если вы хотите вставить эмодзи или GIF-изображение, нажмите клавишу эмодзи в верхнем левом углу "клавиатуры", рядом с шестеренкой настроек

Используйте клавиатуру эмодзи

Еще одна клавиатура, которую вы можете использовать для легкого добавления специальных символов в текст, - это клавиатура эмодзи Windows. Да, она предназначена в основном для добавления эмодзи, но у нее есть и другие функции.

Как ее использовать:

Зажмите клавишу Windows и нажмите точку "."

Появится клавиатура эмодзи с различными смайликами. Нажмите на вкладку символов вверху (вторую справа)

Используйте меню в верхней строке, чтобы выбрать тип символов, который вам нужен (в данном случае, латинские символы). Затем прокрутите вниз, пока не найдете нужный знак

Используйте таблицу с символами

Если вам нравится более старомодный способ добавления специальных символов в Windows, вы можете воспользоваться таблицей символов. Это менее удобный и более сложный вариант по сравнению с сенсорной клавиатурой, но он предлагает схожую функциональность.

Как получить к ней доступ:

Нажмите клавиши Win + Q, чтобы открыть окно поиска, и введите "таблица символов"

Появится всплывающее окно с набором специальных символов для выбранного шрифта. Вы можете изменить шрифт, нажав на раскрывающееся меню шрифтов вверху

Щелкните по буквам или специальным символам, которые вы хотите использовать в своем документе, а затем нажмите кнопку "Выбрать". Они появятся в поле "Символы для копирования"

После того, как вы выбрали все нужные символы, нажмите кнопку "Копировать", а затем вставьте их в свой документ

Используйте американскую международную клавиатуру

Если вы хорошо владеете английским и часто используете специальные символы, вам может подойти раскладка клавиатуры "США - Международная", которая позволяет проще добавлять эти символы.

Сначала необходимо добавить раскладку "США - Международная" в Windows:

Перейдите в "Настройки", затем "Время и язык" и "Язык и регион"

Найдите пункт "Предпочитаемые языки" и нажмите на три точки справа от "Английский (США)". Затем клацните "Параметры языка"

Найдите раздел "Клавиатуры". Он, вероятно, будет содержать только один значок клавиатуры с надписью "США/QWERTY" (если вы раньше здесь не были). Это текущая раскладка. Нажмите кнопку "Добавить клавиатуру"

В появившемся всплывающем окне найдите "США - Международная/QWERTY" и нажмите на нее

Теперь вы можете выбирать между стандартной клавиатурой США и клавиатурой "США - Международная". Активную раскладку можно увидеть в правом нижнем углу панели задач, рядом с датой. Там будет написано либо "ENG/US", либо "ENG/INTL". Вы можете переключаться между ними, щелкнув по этому значку или нажав клавиши Windows + пробел.

Раскладка клавиатуры "США - Международная" предлагает два способа добавления специальных символов:

Используйте правую клавишу Alt в сочетании с нужной буквой, чтобы получить одни из наиболее распространенных комбинаций (например, Alt + e = é).

Сначала нажмите клавишу символа, а затем букву, с которой вы хотите его использовать (например, если сначала нажать клавишу «тильда», а затем клавишу "n", вы получите: ñ).

Все символы, которые можно получить с помощью раскладки клавиатуры "США - Международная" (скриншот: Университет штата Вашингтон)

Используйте значение Unicode

В левом нижнем углу таблицы символов, после выбора буквы или специального символа, вы увидите букву "U" и четырехзначное число. Это число представляет собой код Unicode данного символа, являющийся общепринятым стандартом для добавления символов.

Если вы постоянно используете несколько специальных символов, их можно быстрее вводить с помощью клавиатуры. Существует несколько способов сделать это:

Нажмите клавишу Alt, а затем введите четырехзначный код Unicode. Для этого вам понадобится отдельная цифровая клавиатура на клавиатуре, а клавиша NumLock должна быть включена.

Если вы работаете в Microsoft Word, WordPad, Outlook или другом приложении Microsoft, вы можете ввести код Unicode, а затем нажать Alt-X.

Вы также можете нажать клавишу Ctrl вместе с символом, а затем букву, которую хотите акцентировать. Например, "Ctrl + e" приведут к "é" - при условии, что вы находитесь в приложении Microsoft.