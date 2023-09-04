Як вуха можуть попередити про проблеми зі здоров'ям: від дзвону до сверблячки

Дзвін у вухах

Дзвін у вухах або шум у вухах необов'язково є ознакою серйозних проблем зі здоров'ям і може виникати ситуативно. Таке явище лікування потребує не завжди й проходить самостійно.

За словами Кейтлін, часті епізоди шуму чи дзвону у вухах кажуть, що розвивається вушна інфекція. Або це пов'язано з настанням менопаузи.

Існує і хвороба, яка проявляється дзвоном у вухах – це хвороба Меньєра, рідкісне захворювання внутрішнього вуха, яке може вплинути на слух та баланс.

При цій хворобі є й інші симптоми: відчуття, ніби ви крутитеся, втрата рівноваги, втрата слуху, відчуття тиску глибоко всередині вуха та нудота. За наявності таких симптомів необхідно перевіритись у фахівця.

Волога та липка сірка

Вушна сірка - нормальне явище. Зазвичай вона виводиться природним шляхом. Але якщо сірка стає липкою та вологою, то це може вказувати на якісь проблеми.

За словами Кейтлін, деякі дослідження вказують, що волога та липка сірка пов'язана з мутацією гена АВСС 11. За такої мутації розвивається рак молочної залози. За даними вчених, така сірка не вказує на розвиток раку, але при такому симптомі ризик розвитку хвороби може бути вищим.

Складки на мочках вух

Якщо вам менш як 60 років і у вас є діагональна солодка на вухо мочці, це може означати, що у вас підвищений ризик розвитку ішемічної хвороби серця (ІХС). Варто зазначити, що за наявності таких симптомів слід звернути й інші симптоми ІХС: біль у грудях, задишка, біль у тілі, слабкість чи нудота.

За наявності ще кількох симптомів рекомендується звернутися до свого лікаря та зробити обстеження.

Мітки на шкірі

Наявність плям на шкірі вух або якихось утворень (нарости, бородавки) можуть вказувати на проблеми з нирками. Особливо варто уважно поставитися до таких речей, якщо йдеться про немовлят.

Якщо новоутворення або плями з'явилися нещодавно і не були обстежені, це привід звернутися до лікаря. Необов'язково, що це симптом чогось небезпечного, але краще перестрахуватись.

І однозначно вам потрібна консультація лікаря, якщо ці утворення на шкірі збільшуються у розмірах, стають болючими, починають кровоточити або за короткий період їх з'явилося кілька.

Сверблячка у вухах

Часта сверблячка у вухах, що створює дискомфорт, може бути ознакою екземи або грибкової інфекції вуха. Екзема призводить часто до лущення шкіри та сильного почервоніння. А грибкові інфекції проявляються у вигляді білих виділень, схожих на сир.

Всі ці ознаки - важлива нагода звернутися до лікаря якнайшвидше і з'ясувати причину.