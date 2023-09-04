Как уши могут предупредить о проблемах со здоровьем: от звона до зуда

Звон в ушах

Звон в ушах или шум в ушах необязательно является признаком серьезных проблем со здоровьем и может возникать ситуативно. Такое явление в лечение нуждается не всегда и проходит самостоятельно.

По словам Кейтлин, частые эпизоды шума или звона в ушах говорят, что развивается ушная инфекция. Или же это связано с наступлением менопаузы.

Существует и болезнь, которая проявляется звоном в ушах - это болезнь Меньера, редкое заболевание внутреннего уха, которое может повлиять на слух и баланс.

При этой болезни есть и другие симптомы: ощущение, как будто вы кружитесь, потеря равновесия, потеря слуха, ощущение давления глубоко внутри уха и тошнота. При наличии таких симптомов необходимо провериться у специалиста.

Влажная и липкая сера

Ушная сера - нормальное явление. Обычно она выводится естественным путем. Но если сера становится липкой и влажной, то это может указывать на какие-то проблемы.

По словам Кейтлин, некоторые исследования указывают, что влажная и липкая сера связана с мутацией гена АВСС 11. При такой мутации развивается рак молочной железы. По данным ученых, такая сера не указывает на развитие рака, но при таком симптоме риск развития болезни может быть выше.

Складки на мочках ушей

Если вам меньше 60 лет и у вас есть диагональная сладка на мочке уха, это может означать, что у вас повышенный риск развития ишемической болезни сердца (ИБС). Стоит отметить, что при наличии таких симптомов нужно обратить и на другие симптомы ИБС: боль в груди, одышка, боль в теле, слабость или тошнота.

При наличии еще нескольких симптомов рекомендуется обратиться к своему врачу и сделать обследование.

Метки на коже

Наличие пятен на коже ушей или каких-то образований (наросты, бородавки) могут указывать на проблемы с почками. Особенно стоит внимательно отнестись к таким вещам, если речь идет о младенцах.

Если новообразования или пятна появились недавно и не были обследованы - это повод обратиться к врачу. Необязательно, что это симптом чего-то опасного, но лучше перестраховаться.

И однозначно вам нужна консультация врача, если эти образования на коже увеличиваются в размерах, становятся болезненными, начинают кровоточить или за короткий период времени их появилось несколько.

Зуд в ушах

Частый зуд в ушах, который создает дискомфорт, может быть признаком экземы или грибковой инфекции уха. Экзема приводит часто к шелушению кожи и сильному покраснению. А грибковые инфекции проявляются также в виде белых выделений, похожих на творог.

Все эти признаки - важный повод обратиться к врачу как можно быстрее и выяснить причину.