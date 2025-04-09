Як встановити нові вікна та заощадити купу грошей: секрети, про які не кажуть вголос

Як обрати якісну фірму і не пожалкувати

На ринку представлено безліч компаній, які пропонують вікна від різних виробників - і це може заплутати будь-кого. Кожна фірма нахвалює себе та свої товари, тому важливо звертати увагу не лише на слова, а й на факти.

Ціна часто вводить в оману: одна й та ж модель вікна може коштувати зовсім по-різному у двох різних компаніях. Вартість складається не лише з ціни профілю, а й з вартості установки, доставки та гарантійного обслуговування.

Питайте у знайомих, якими вікнами вони користуються та хто встановлював - це дуже цінна інформація. Якщо кілька фірм рекомендують того самого виробника - це добрий знак. А от гучні знижки та "лише сьогодні" - іноді просто маркетинговий трюк.

На чому можна і треба економити

Не варто боятись слова "економія" - іноді вона цілком виправдана. Наприклад, якщо замінити одразу всі вікна в оселі, можна отримати солідну знижку. Ще один лайфхак: встановлюйте вікна взимку, коли попит падає - тоді компанії частіше пропонують акції.

Прості прямокутні моделі без зайвих прикрас обійдуться дешевше, ніж нестандартні або кольорові. Якщо вам не критично важливо мати відкривну стулку на кожному вікні - обирайте глухі частини, це помітно здешевить конструкцію.

Також можна обійтися без деяких аксесуарів, наприклад, встановити москітні сітки лише там, де це справді потрібно. А провітрювач чи обмежувач відкривання можна придбати окремо - у будівельному магазині це коштуватиме значно менше.

Стандарт чи індивідуальний розмір?

Чим більш типовим є розмір вашого вікна, тим дешевше буде замовлення. Круглі, арочні чи панорамні конструкції виготовляються на замовлення та мають значно вищу ціну. Якщо у вас стандартне вікно - просто зателефонуйте у кілька фірм і дізнайтесь ціну на однакову модель. Здивуєтесь, але різниця в ціні може сягати кількох тисяч гривень!

Остаточну вартість, щоправда, озвучать лише після замірів. У випадку великого віконного отвору подумайте, чи справді вам потрібна розкішна панорама - іноді простіше поставити два стандартні вікна. І це буде не лише дешевше, а й практичніше у догляді.

Більш стандартні розміри та форми знижають ціну на вікна (фото: Freepik.com)

Профіль, склопакет і стулки: шукаємо баланс

Більшість вважає, що чим більше камер у віконному профілі, тим краще, але це не завжди так. В реальних умовах основну теплоізоляцію забезпечує склопакет, а не кількість камер у рамі.

Для житла у звичайному місті цілком вистачить трикамерного варіанту. У нежитлових приміщеннях (як-от балкон чи підвал) можна сміливо встановлювати двокамерні. Також можна зекономити, якщо не встановлювати стулки у всіх частинах вікна - достатньо двох, а решту зробити глухими.

Це дозволить зменшити вартість фурнітури, яка теж коштує немало. Крім того, менше відкривних частин - менше клопоту з ущільненням та регулюванням.

Вибираємо з розумом аксесуари

Москітна сітка - це зручно, але встановлювати її на кожне вікно не обов’язково. Найчастіше вона потрібна в спальнях та на кухні - ось туди і варто її додати.

Щодо провітрювачів - гарна опція, але далеко не першочергова. Багато хто прекрасно обходиться без них, просто відкриваючи стулку.

А от на обмежувачах відкривання можна заощадити чимало, якщо придбати їх окремо. Встановити такий елемент можна самостійно за кілька хвилин, маючи під рукою лише дриль і викрутку.