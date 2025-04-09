Как установить новые окна и сэкономить кучу денег: секреты, о которых не говорят вслух

Как выбрать качественную фирму и не пожалеть

На рынке представлено множество компаний, которые предлагают окна от разных производителей - и это может запутать любого. Каждая фирма нахваливает себя и свои товары, поэтому важно обращать внимание не только на слова, но и на факты.

Цена часто вводит в заблуждение: одна и та же модель окна может стоить совершенно по-разному в двух разных компаниях. Стоимость состоит не только из цены профиля, но и из стоимости установки, доставки и гарантийного обслуживания.

Спрашивайте у знакомых, какими окнами они пользуются и кто устанавливал - это очень ценная информация. Если несколько фирм рекомендуют одного и того же производителя - это хороший знак. А вот громкие скидки и "только сегодня" - иногда просто маркетинговый трюк.

На чем можно и нужно экономить

Не стоит бояться слова "экономия" - иногда она вполне оправдана. Например, если заменить сразу все окна в доме, можно получить солидную скидку. Еще один лайфхак: устанавливайте окна зимой, когда спрос падает - тогда компании чаще предлагают акции.

Простые прямоугольные модели без лишних украшений обойдутся дешевле, чем нестандартные или цветные. Если вам не критично важно иметь открывающуюся створку на каждом окне - выбирайте глухие части, это заметно удешевит конструкцию.

Также можно обойтись без некоторых аксессуаров, например, установить москитные сетки только там, где это действительно нужно. А проветриватель или ограничитель открывания можно приобрести отдельно - в строительном магазине это будет стоить значительно меньше.

Стандарт или индивидуальный размер?

Чем более типичным является размер вашего окна, тем дешевле будет заказ. Круглые, арочные или панорамные конструкции изготавливаются на заказ и имеют значительно более высокую цену. Если у вас стандартное окно - просто позвоните в несколько фирм и узнайте цену на одинаковую модель. Удивитесь, но разница в цене может достигать нескольких тысяч гривен!

Окончательную стоимость, правда, озвучат только после замеров. В случае большого оконного проема подумайте, действительно ли вам нужна роскошная панорама - иногда проще поставить два стандартных окна. И это будет не только дешевле, но и практичнее в уходе.

Более стандартные размеры и формы снижают цену на окна (фото: Freepik.com)

Профиль, стеклопакет и створки: ищем баланс

Большинство считает, что чем больше камер в оконном профиле, тем лучше, но это не всегда так. В реальных условиях основную теплоизоляцию обеспечивает стеклопакет, а не количество камер в раме.

Для жилья в обычном городе вполне хватит трехкамерного варианта. В нежилых помещениях (например балкон или подвал) можно смело устанавливать двухкамерные. Также можно сэкономить, если не устанавливать створки во всех частях окна - достаточно двух, а остальные сделать глухими.

Это позволит уменьшить стоимость фурнитуры, которая тоже стоит немало. Кроме того, меньше открывающихся частей - меньше хлопот с уплотнением и регулировкой.

Выбираем с умом аксессуары

Москитная сетка - это удобно, но устанавливать ее на каждое окно не обязательно. Чаще всего она нужна в спальнях и на кухне - вот туда и стоит ее добавить.

Насчет проветривателей - хорошая опция, но далеко не первоочередная. Многие прекрасно обходятся без них, просто открывая створку.

А вот на ограничителях открывания можно сэкономить немало, если приобрести их отдельно. Установить такой элемент можно самостоятельно за несколько минут, имея под рукой лишь дрель и отвертку.