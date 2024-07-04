Як впоратися зі стресом та знайти сили: поради психологів фонду Ахметова щодо подолання травми війни

Зокрема, у рамках проєкту "Голоси Мирних. Подолати", створено серію практичних відеопорад, які допомагають зберегти ментальне здоров’я та стабільний внутрішній стан у непрості часи.

Музей "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова та психологиня Анна Часовникова крізь призму реальних історій українців надають поради щодо подолання психологічних проблем, які виникають через війну. Ви знайдете добірку порад від Анни та інших експертів із психології на порталі музею.

Психологи Фонду нагадують: ви не самі у своїй боротьбі. «Голоси Мирних. Подолати» — це помічний та практичний інструмент для самопідтримки і допомоги близьким людям під час війни. Конкретні техніки та психологічні вправи, розбір живих історій, поради та підтримуючі слова допоможуть знизити рівень стресу, покращити свій стан та віднайти мотивацію для роботи й життя.

Корисні поради включають відповіді, серед інших, на такі питання:

як підтримати себе та інших;

як прийняти складні життєві обставини та потрясіння;

тривожність та як з нею взаємодіяти;

як зберегти стосунки на відстані;

що можуть зробити батьки для підтримки дітей та підлітків;

де взяти сили й мотивацію для роботи під час війни

як віднайти ресурс жити далі.

Кваліфіковану психологічну підтримку від Фонду Ріната Ахметова вже отримала 591 тисяча людей по всій Україні. Робота триває. Слідкуйте за новими порадами на сайті музею "Голоси Мирних" та у соцмережах Фонду.