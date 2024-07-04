Как справиться со стрессом и найти силы: советы психологов фонда Ахметова по преодолению травмы войны

Украинцы каждый день испытывают тревогу, страх и неопределенность, теряют мотивацию и переживают телесные проявления психологической травмы. Психологи Фонда Рината Ахметова с 2014 помогают людям справиться с потрясениями войны.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.
В частности, в рамках проекта "Голоса Мирных. Преодолеть" создана серия практических видеосоветов, которые помогают сохранить ментальное здоровье и стабильное внутреннее состояние в непростые времена.
Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова и психологиня Анна Часовникова сквозь призму реальных историй украинцев дают советы по преодолению психологических проблем, возникающих из-за войны. Вы найдете подборку советов от Анны и других экспертов психологии на портале музея.
Психологи Фонда напоминают: вы не сами в своей борьбе. «Голоса Мирных. Преодолеть» — это помощник и практический инструмент для самоподдержки и помощи близким людям во время войны. Конкретные техники и психологические упражнения, разбор живых историй, советы и слова помогут снизить уровень стресса, улучшить свое состояние и найти мотивацию для работы и жизни.
Полезные советы включают ответы, среди прочих, на следующие вопросы:
Квалифицированную психологическую поддержку от Фонда Рината Ахметова уже получили 591 тысяча человек по всей Украине. Работа продолжается. Следите за новыми советами на сайте музея "Голоса Мирных" и в соцсетях Фонда.