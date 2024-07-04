Как справиться со стрессом и найти силы: советы психологов фонда Ахметова по преодолению травмы войны

В частности, в рамках проекта "Голоса Мирных. Преодолеть" создана серия практических видеосоветов, которые помогают сохранить ментальное здоровье и стабильное внутреннее состояние в непростые времена.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова и психологиня Анна Часовникова сквозь призму реальных историй украинцев дают советы по преодолению психологических проблем, возникающих из-за войны. Вы найдете подборку советов от Анны и других экспертов психологии на портале музея.

Психологи Фонда напоминают: вы не сами в своей борьбе. «Голоса Мирных. Преодолеть» — это помощник и практический инструмент для самоподдержки и помощи близким людям во время войны. Конкретные техники и психологические упражнения, разбор живых историй, советы и слова помогут снизить уровень стресса, улучшить свое состояние и найти мотивацию для работы и жизни.

Полезные советы включают ответы, среди прочих, на следующие вопросы:

как поддержать себя и других;

как принять сложные жизненные обстоятельства и потрясения;

тревожность и как с ней взаимодействовать;

как сохранить отношения на расстоянии;

что могут сделать родители для поддержки детей и подростков;

где взять силы и мотивацию для работы во время войны

как найти ресурс жить дальше

Квалифицированную психологическую поддержку от Фонда Рината Ахметова уже получили 591 тысяча человек по всей Украине. Работа продолжается. Следите за новыми советами на сайте музея "Голоса Мирных" и в соцсетях Фонда.