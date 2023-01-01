Як впоратися з похміллям 1 січня: ці способи швидко поставлять вас на ноги

Похмілля буває не тільки від неправильного поєднання напоїв чи їжі, а й через самі напої та реакцію організму на них. Зазвичай воно проявляється у вигляді головного болю, сильної спраги, нудоти, слабкості та сильного загального погіршення самопочуття.

Новорічна ніч пройшла, всі салати з'їдені, шампанське випито, а на ранок багато людей прокидаються з похміллям. Необов'язково в цьому винна велика кількість алкоголю.

Газировка з лимоном

Мінеральна вода з лимоном вважається універсальним способом від похмілля. Бажано вибирати газовану воду і додати до неї сік лимона. Саме таке поєднання зменшує концентрацію ацетальдегіду в організмі, що призводить до похмілля.

Вода з лимоном прискорює процеси засвоєння, розщеплення та виведення алкоголю з організму завдяки бульбашкам вуглекислого газу в мінеральній воді. Саме вони збільшують поверхню всмоктування рідини й вона починає швидше надходити в кров.

Щоб швидше впоратися із похміллям, води потрібно випити багато – від 2 до 4 літрів за добу. Бажано пити склянку щогодини. Якщо вас мучить нудота – пийте маленькими ковтками.

До речі, поєднувати таку воду з алкогольними напоями не рекомендується - це поєднання призведе до швидкого сп'яніння з важкими наслідками та болісного похмілля.

Що ще допоможе зняти симптоми похмілля

Якщо немає нудоти або ви з нею вже впоралися – потрібно з'їсти легкий суп, випити бульйон або ж – просту кашу. Якщо нудота є – можна прийняти препарат, який її знімає.

Крім мінеральної води з лимоном можна пити чай - з лимоном та імбиром, а також трав'яний та зелений.

Головний біль допоможе вгамувати будь-який знеболюючий препарат, а також старовинний спосіб - холодний вологий рушник на лоб.

Якщо є така можливість - поспіть кілька годин і прогуляйтеся на свіжому повітрі.

Що робити при похміллі категорично не можна

Категорично не рекомендується прибирати наслідки за допомогою нової дози алкоголю, у тому числі й пива – наслідки будуть ще гіршими.

Не варто пити розсіл – він містить багато солі, а вона затримує виведення рідини з організму. При похміллі дуже важливо, щоб вода виходила з організму, а разом із нею вийдуть усі токсини.

Також будуть шкідливі солодкі газовані напої, фруктові соки та інші напої, що містять цукор чи сіль.

Немає сенсу пити під час похмілля сорбенти – вони не допомагають виводити токсини з організму.

Що призводить до похмілля

Є лише чотири фактори, які можуть вплинути на тяжкість похмілля. І порядок споживання спиртного до них не відноситься.

Похмілля настає від сильного зневоднення, реакції імунної системи, порушення обміну речовин і гормонів та кількості барвників, ароматизаторів та цукру в алкогольних напоях.