Як впоратися з дитячою істерикою та заспокоїти малюка: дієві поради

Як заспокоїти дитину

Не реагуйте на істерику агресією

Фахівці зазначають, що діти дуже чутливі до емоційного стану дорослого, тому, якщо на істерику реагувати агресією, то ситуація може лише погіршитись. Також ні в якому разі не застосовуйте фізичне покарання.

Дійте спокійно

Намагайтеся говорити та діяти спокійно. Не залишайте малюка самого, ви обов'язково повинні перебувати в полі його зору. Спробуйте обійняти дитину, але якщо вона відчайдушно виривається, не варто застосовувати силу.

Не потрібно відразу задовольняти вимогу малюка

Якщо ви будете завжди та відразу задовольняти всі вимоги малюка, в майбутньому виникає значно вищий ризик закріплення маніпулятивної поведінки.

Ваше "ні" має бути твердим, але не агресивним. З метою профілактики істерик обов'язково перегляньте систему заборон. Можливо, ви використовуєте їх занадто часто.

Поговоріть з дитиною

Після того, як істерика вщухла, не відштовхуйте малюка. Спробуйте пояснити йому, що коли він так сильно плаче та кричить, вам дуже складно його зрозуміти.

Також узгодьте з іншими дорослими у сім’ї єдину лінію поведінки в момент дитячої істерики.

Причини істерики в дітей

Дворічний малюк ще не вміє висловлювати своє невдоволення словами, а його емоційна сфера ще недосконала.

У трирічному віці дитина проходить так звану кризу 3 років. В цей період дитячі істерики можуть зустрічатися найчастіше.

А от у старших дітей повторювані істерики найчастіше є способом маніпуляції. Якщо малюкові в ранньому віці вдавалося домогтися бажаного за допомогою криків і плачу, то такий спосіб поведінки закріплюється й надалі.

Інші причини істерик в дітей: