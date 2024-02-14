Як ВПО отримати субсидію на комуналку: інструкція

Внутрішньо переміщені особи в Україні мають право на захист від держави та отримання житлової субсидії.
Як саме отримати пільгу, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Мінсоцполітики України.
Отримати житлову субсидію можуть сім'ї, у яких плата за житлово-комунальні послуги більше визначеного для них обов’язкового платежу.
Тож, якщо сума усіх платіжок (в межах встановлених соціальних нормативів споживання послуг) вища за обов’язковий платіж, ви потенційно можете отримати субсидію.
Розмір субсидії розраховується індивідуально для кожного домогосподарства. Він напряму залежить від доходів родини: чим менші доходи, тим більшу частину витрат оплатить держава.
При призначенні житлової субсидії до сукупного доходу не враховується допомога на проживання, що надається ВПО.
Щоб отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг внутрішньо переміщені особи можуть звернутися до:
Перевірити, чи призначено вам субсидію на оплату ЖКП можна, звернувшись особисто до органу, в якому ви подавали документи на отримання субсидії або на офіційному веб-порталі ПФУ. В особистому кабінеті електронних послуг потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису або через Дію.
Субсидія надається за місцем фактичного проживання - укладання договору оренди житла не є обов’язковим.
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