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Як визначити тип старіння шкіри та чому жінкам це важливо знати

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Понеділок 21 листопада 2022 13:21
Як визначити тип старіння шкіри та чому жінкам це важливо знати Дбати про шкіру важливо й у літньому віці (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Старіння - це природний процес для кожної людини. У всіх він відбувається індивідуально, відповідно до типу старіння шкіри.

Тип старіння впливає на швидкість утворення зморшок, опущення м'яких тканин, якість шкіри, чіткість контурів обличчя.

Про це у своєму Instagram розповідає дерматолог і косметолог Анна Кравчук.

Які є типи старіння шкіри?

Фахівець виділяє п'ять типів старіння шкіри:

  • дрібнозморшкуватий
  • деформаційний
  • втомлений
  • м'язовий
  • комбінований (змішаний)

Косметолог наголошує, що не варто плутати тип старіння із типом шкіри. Останніх виділяють лише чотири: нормальний, комбінований, сухий і жирний.

Дрібнозморшкуватий тип старіння характеризують утворенням дрібних зморшків під очима, на лобі, підборідді, шиї, в зоні носа і рота. Він також виражений гіперпігментацією та чутливістю, яка проявляється у вигляді почервоніння і подразнень.

Проте за такого типу старіння обличчя зберігає чіткий овал, а шкіра не нависає. До дрібнозморшкуватого типу старіння схильний найчастіше сухий тип шкіри.

Як визначити тип старіння шкіри та чому жінкам це важливо знати

Типи старіння шкіри (фото: Freepik)

Деформаційний тип старіння є найбільш поширеним. Через нього у жінок страшого віку часто змінюється овал обличчя, з'являються виражені носогубні зморшки, навислі повіки, подвійне підборіддя, набряклість.

Втомлений тип старіння косметологи називають найбільш природним і естетичним типом. Усі зміни відбуваються повільно та вчасно.

Цей тип виражається в опущеності куточків рота, появі носогубних і носослізних зморшків, тон шкіри стає сірим, з'являється виражена набряклість.

Але серед переваг втомленого типу старіння можливість приховати наслідки старіння за умови правильного щоденного догляду в поєднанні з професійними косметичними процедурами.

М'язовий тип старіння характеризується наявністю так званих "гусячих лапок" в зоні очей. Через появу на обличчі "зайвої шкіри" через дефіцит підшкірного жиру. А проте овал обличчя зберігає чіткість.

Комбінований або змішаний тип старіння подібно до комбінованого типу шкіри поєднує в собі два типи старіння.

Чому важливо знати тип старіння шкіри?

Знання про свій тип старіння допоможе уповільнити процеси природного старіння. Наприклад, запобігти появі набряків і гіперпігментації, утворенню "гусячих лапок" тощо.

Ви зможете дібрати косметику для щоденного догляду вдома відповідно до потреб і проблем вашої шкіри. Окрім того, таким чином вам вдасться підтримувати здоров'я шкіри за допомогою професійних ін'єкційних і безін'єкційних косметичних процедур.

Хоча свій тип старіння можна визначити самостійно, косметолог радить все ж проконсультуватися із фахівцем, адже тип шкіри може змінюватися протягом життя.

Як визначити тип старіння шкіри та чому жінкам це важливо знати

Старіння шкіри можна попередити за допомогою процедур (фото: Freepik)

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