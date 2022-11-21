Как определить тип старения кожи и почему женщинам это важно знать

Старение - это естественный процесс для каждого человека. У всех он проходит индивидуально, согласно типу старения кожи.

Об этом в своем Instagram рассказывает дерматолог и косметолог Анна Кравчук.

Какие типы старения кожи?

Специалист выделяет пять типов старения кожи:

мелко морщинистый

деформационный

усталый

мышечный

комбинированный (смешанный)

Косметолог отмечает, что не стоит путать тип старения с типом кожи. Последних выделяют всего четыре: нормальный, комбинированный, сухой и жирный.

Мелкоморщинистый тип старения характеризуют образованием мелких морщин под глазами, на лбу, подбородке, шее, в зоне носа и рта. Он также выражен гиперпигментацией и чувствительностью, которая проявляется в виде покраснений и раздражений.

Однако при таком старении лицо сохраняет четкий овал, а кожа не нависает. К мелкосморчатому типу старения подвержен чаще всего сухой тип кожи.

Типы старения кожи (фото: Freepik)

Деформационный тип старения наиболее распространен. Из-за него у женщин старшего возраста часто меняется овал лица, появляются выраженные носогубные морщинки, нависшие веки, двойной подбородок, отечность.

Уставший тип старения косметологи называют наиболее естественным и эстетическим типом. Все изменения происходят медленно и вовремя.

Этот тип выражается в опущенности уголков рта, появлении носогубных и носослезных морщин, тон кожи становится серым, появляется выраженная отечность.

Но среди преимуществ уставшего типа старения возможность скрыть последствия старения при правильном ежедневном уходе в сочетании с профессиональными косметическими процедурами.

Мышечный тип старения характеризуется наличием так называемых "гусиных лапок" в зоне глаз. Из-за появления на лице "лишней кожи" из-за дефицита подкожного жира. Однако овал лица сохраняет четкость.

Комбинированный или смешанный тип старения подобно комбинированному типу кожи сочетает в себе два типа старения.

Почему важно знать тип старения кожи?

Знание о своем типе старения поможет замедлить процессы природного старения. Например, предотвратить появление отеков и гиперпигментацию, образование "гусиных лапок" и т.д.

Вы сможете подобрать косметику для ежедневного ухода на дому в соответствии с потребностями и проблемами вашей кожи. Кроме того, таким образом, вам удастся поддерживать здоровье кожи с помощью профессиональных инъекционных и безинъекционных косметических процедур.

Хотя свой тип старения можно определить самостоятельно, косметолог советует все же проконсультироваться со специалистом, ведь тип кожи может изменяться в течение жизни.

Старение кожи можно предупредить с помощью процедуры (фото: Freepik)