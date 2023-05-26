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Як визначити макарони високої якості без варки: простий тест

Як визначити високу якість макаронів (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Якісні макарони виготовляються з твердих сортів пшениці. Такі вироби не перетворюються після приготування на жижу чи на суцільний комок, навіть якщо їх переварити чи не додати соус чи масло.

Якщо сумніваєтесь в тому, з якої сировини виготовили макарони чи купуєте на вагу, є простий тест. Він за секунду зможе визначити, чи хороші спагетті, ріжки, чи ракушки.

Як його провести - в матеріалі Styler далі.

Простий тест на визначення якості макаронів

Якщо ви не бажаєте розчарувати домашніх несмачними макаронами, тоді не поспішайте відправляти спагетті в каструлю з киплячою водою.

Спершу спробуйте зігнути одну з макаронин. Якщо вона відразу зламалася, то продукт явно виготовлений з м'яких сортів пшениці.

А от якщо борошняний виріб продемонстрував міцність, то будьте впевнені: з таких макаронів вийде смачний гарнір, що відрізняється ідеальною консистенцією та ще й користю для організму.

Так само можна перевірити й інші види макаронів (хіба що окрім дуже дрібних). Якщо макарони легко розкришуються руками, їхня якість - не найкраща.

Скільки часу готувати макарони

Виробники, як правило вказують час варіння макаронних виробів на упаковці. В середньому він становить 8-10 хвилин.

Важливо, щоб води було вдосталь, її треба посолити і закип'ятити, а потім додавати макарони. Їх треба помішати після додавання і ще 1-2 рази в процесі варіння, щоб вони не прилипли до дна каструлі і не злиплися між собою.

Потім можна зливати і далі робити пасту чи просто додати масла і подати з котлеткою.

В інший спосіб макарони після закипання можна просто вимкнути і залишити на час трохи більший, ніж їм потрібен для варіння, тобто хвилин на 15-20. Вони "дійдуть" і будуть готові до споживання. Головне - щоб вони добре закипіли у каструлі.

Раніше ми писали, який продукт не варто додавати в борщ.

Крім того читайте, як правильно готувати засмажку - що смажити першим, цибулю чи моркву.

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