ua ru
Ср, 21 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Как определить группу крови ребенка по родительской и когда бывают "сюрпризы" (таблица)

Новина українською →
Среда 21 сентября 2022 13:55
Как определить группу крови ребенка по родительской и когда бывают "сюрпризы" (таблица) Коллаж РБК-Украина: Как определить группу крови ребенка по родителям
Автор: Светлана Мащенко

Определить, какая группа крови или их варианты могут быть у ребенка, можно, зная тип крови обоих родителей. Интересно, что бывают и "сюрпризы", когда у ребенка совсем другая группа крови, чем у папы или мамы.

Смотрите ниже в материале Styler , какая группа крови может быть у вашего ребенка.

Наследование по группам крови изучается еще в старшей школе, и называется "законом Менделя".

Итак, чтобы у мужчин не было сомнений в их отцовстве, давайте расставим все точки над "i".

Как наследуется группа крови

  • Если у обоих родителей I группа крови, у ребенка может быть только I группа крови.
  • Если у родителей I и II группа крови, у ребенка может быть I или II группа крови.
  • Если у родителей I и III группа крови, у ребенка может быть I или III группа крови.
  • Если у родителей I и IV группа крови, у ребенка может быть ІІ или ІІІ группа крови.
  • Если у обоих родителей II группа крови, у ребенка может быть I или II группа крови.
  • Если у родителей II и III группа крови, у ребенка может быть I, II, III или IV группа крови.
  • Если у родителей II и IV группа крови, у ребенка может быть II, III или IV группа крови.
  • Если у обоих родителей ІІІ группа крови, у ребенка может быть І или ІІІ группа крови.
  • Если у родителей III и IV группа крови, у ребенка может быть II, III или IV группа крови.
  • Если у обоих родителей IV группа крови, у ребенка может быть ІІ, ІІІ или IV группа крови.

Как определить группу крови ребенка по родительской и когда бывают &quot;сюрпризы&quot; (таблица)

Как определить, какой резус-фактор может быть у ребенка?

Женщины и мужчины всего мира являются преимущественно носителями положительного резуса: Rh+. Резус Rh- есть только у 15% жителей планеты.

Резус Rh- у ребенка может быть 100%-но только тогда, когда у обоих родителей Rh-. Во всех других комбинациях может быть любой резус (с разным процентным соотношением).

Как определить группу крови ребенка по родительской и когда бывают &quot;сюрпризы&quot; (таблица)

Ранее ученым удалось открыть группу крови долгожителей .

Также мы писали о верных признаках, что у вас может быть генетическое заболевание.

Читайте РБК-Украина в Google News
генетика Группа крови
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя