Как определить группу крови ребенка по родительской и когда бывают "сюрпризы" (таблица)

Определить, какая группа крови или их варианты могут быть у ребенка, можно, зная тип крови обоих родителей. Интересно, что бывают и "сюрпризы", когда у ребенка совсем другая группа крови, чем у папы или мамы.

Смотрите ниже в материале Styler , какая группа крови может быть у вашего ребенка.

Наследование по группам крови изучается еще в старшей школе, и называется "законом Менделя".

Итак, чтобы у мужчин не было сомнений в их отцовстве, давайте расставим все точки над "i".

Как наследуется группа крови

Если у обоих родителей I группа крови, у ребенка может быть только I группа крови.

Если у родителей I и II группа крови, у ребенка может быть I или II группа крови.

Если у родителей I и III группа крови, у ребенка может быть I или III группа крови.

Если у родителей I и IV группа крови, у ребенка может быть ІІ или ІІІ группа крови.

Если у обоих родителей II группа крови, у ребенка может быть I или II группа крови.

Если у родителей II и III группа крови, у ребенка может быть I, II, III или IV группа крови.

Если у родителей II и IV группа крови, у ребенка может быть II, III или IV группа крови.

Если у обоих родителей ІІІ группа крови, у ребенка может быть І или ІІІ группа крови.

Если у родителей III и IV группа крови, у ребенка может быть II, III или IV группа крови.

Если у обоих родителей IV группа крови, у ребенка может быть ІІ, ІІІ или IV группа крови.

Как определить, какой резус-фактор может быть у ребенка?

Женщины и мужчины всего мира являются преимущественно носителями положительного резуса: Rh+. Резус Rh- есть только у 15% жителей планеты.

Резус Rh- у ребенка может быть 100%-но только тогда, когда у обоих родителей Rh-. Во всех других комбинациях может быть любой резус (с разным процентным соотношением).