Як вижити на безлюдному острові: поради від досвідчених мандрівників

Залишайтеся спокійними

Перший крок - залишатися спокійним. Паніка - ваш ворог. Необхідно зберігати ясність думок для розробки плану виживання на безлюдному острові.

Один із перших кроків - нічого не робити. Сядьте, спостерігайте та обміркуйте свої пріоритети. Після того як ви опануєте себе, огляньтеся навколо у пошуках інших виживших або корисних речей, які можна врятувати.

У більшості рятувальних човнів зараз є набір для виживання та сигнальна ракета. Потрібно визначити пріоритети виживання: притулок, вода, вогонь або їжа, залежно від умов. Часто першим завданням стає пошук питної води.

Побудуйте притулок

Притулок захищає від стихій і дає психологічне відчуття безпеки, що сприяє кращому сну. Важливо діяти розумно, не витрачаючи зайвих калорій.

Використовуйте вже наявні ресурси, наприклад, печеру чи природне укриття. Якщо ж доведеться будувати, знайдіть міцні дерева для основи та сплетіть листя пальми для створення водонепроникного даху.

Також можна використовувати залишки риболовецьких сіток або створити мотузки з волокон кокосових дерев.

Навіть недосконале укриття захищає від вітру (фото: Freepik.com)

Забезпечте себе водою

Забезпечення водою - один із головних пріоритетів. Вода важливіша за їжу, адже без неї людина може прожити лише три дні.

Якщо на острові немає джерела прісної води, доведеться імпровізувати. Кокоси – чудовий варіант, бо в кожному є до 500 мл живильної рідини.

Також можна використовувати пластикові пляшки для створення сонячного випарника, який перетворюватиме солону воду на прісну.

Розведіть вогонь

Вогонь забезпечує тепло, дає змогу готувати їжу, очищує воду, відлякує хижаків та підтримує моральний дух. Для його розведення можна використати окуляри, скло пляшки чи прозорий пластиковий пакет із водою, щоб сфокусувати сонячні промені.

Якщо цього немає, застосуйте методи тертя, як-от свердління руками або плуг для вогню. Головне - наполегливість. Вогонь може здаватися складним завданням, але його користь величезна.

Вогонь врятує від переохолодження (фото: Freepik.com)

Ловіть рибу та збирайте їжу

Риба - важливе джерело їжі на острові. Можна створити примітивні пастки з пластикових пляшок або загороди з каменів для риболовлі.

Для полювання на прибережних мілинах використовуйте загострену палицю. Однак не забувайте про кокоси, які можуть стати основним джерелом калорій. Якщо риби недостатньо, можна виготовити спис або риболовну лінію зі знайдених матеріалів.

Сигналізуйте для порятунку

Коли основні потреби забезпечені, слід сфокусуватися на порятунку. Створюйте великі сигнали на пляжі за допомогою каміння та колод.

Постійно підтримуйте вогонь для диму, щоб вас могли помітити рятувальники. Якщо помітите літак або корабель, будьте готові до дій.