Как выжить на необитаемом острове: советы от опытных путешественников

Оставайтесь спокойными

Первый шаг - оставаться спокойным. Паника - ваш враг. Необходимо соблюдать ясность мыслей для разработки плана выживания на безлюдном острове.

Один из первых шагов - ничего не делать. Сядьте, наблюдайте и обдумайте свои приоритеты. После того как вы овладеете собой, осмотритесь вокруг в поисках других выживших или полезных вещей, которые можно спасти.

В большинстве спасательных лодок сейчас есть набор для выживания и сигнальная ракета. Следует определить приоритеты выживания: убежище, вода, огонь или еда, в зависимости от условий. Часто первой задачей становится поиск питьевой воды.

Постройте убежище

Убежище защищает от стихий и дает психологическое чувство безопасности, что способствует лучшему сну. Важно поступать разумно, не тратя лишних калорий.

Используйте уже существующие ресурсы, например пещеру или природное укрытие. Если же придется строить, найдите прочные деревья для основания и сплетите листья пальмы для создания водонепроницаемой крыши.

Также можно использовать остатки рыболовных сеток или создать веревки из волокон кокосовых деревьев.

Даже несовершенное укрытие защищает от ветра (фото: Freepik.com)

Обеспечьте себя водой

Обеспечение водой - один из главных приоритетов. Вода важнее еды, ведь без нее человек может прожить всего три дня.

Если на острове нет источника пресной воды, придется импровизировать. Кокосы - отличный вариант, потому что в каждом есть до 500 мл питательной жидкости.

Также можно использовать пластиковые бутылки для создания солнечного испарителя, который будет превращать соленую воду в пресную.

Разведите огонь

Огонь обеспечивает тепло, позволяет готовить еду, очищает воду, отпугивает хищников и поддерживает моральный дух. Для его разведения можно использовать очки, стекло бутылки или прозрачный пластиковый пакет с водой, чтобы сфокусировать солнечные лучи.

Если этого нет, примените методы трения, например сверление руками или плуг для огня. Главное - настойчивость. Огонь может казаться сложной задачей, но его польза огромна.

Огонь спасет от переохлаждения (фото: Freepik.com)

Ловите рыбу и собирайте еду

Рыба - важный источник пищи на острове. Можно создать примитивные ловушки из пластиковых бутылок или заграждения из камней для рыбалки.

Для охоты на прибрежных отмелях используйте заостренную палку. Однако не забывайте о кокосах, которые могут стать основным источником калорий. Если рыбы недостаточно, можно изготовить копье или рыболовную линию из найденных материалов.

Сигнализируйте для спасения

Когда основные потребности обеспечены, следует сфокусироваться на спасении. Создавайте большие сигналы на пляже с помощью камней и бревен.

Постоянно поддерживайте огонь для дыма, чтобы вас могли заметить спасатели. Если вы заметите самолет или корабль, будьте готовы к действиям.