Як виявити хворобу Альцгеймера за 15 років до появи симптомів: нове відкриття медиків

Лікарі винайшли тест, який допомагає виявити хворобу Альцгеймера за 15 років до появи симптомів. У широкому доступі він може з'явитися вже за три роки.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на британське видання The Sun.

Що відомо про розробку

Тест працює шляхом перевірки рівня білка p-tau217 у крові. Він є маркером біологічних змін, що відбуваються в мозку під час хвороби Альцгеймера.

Вчені кажуть, що це може бути ключем до виявлення хвороби Альцгеймера на ранніх стадіях Розробка може здійснити справжню революцію в діагностиці людей, у яких є підозра на наявність захворювання.

Поки тест не пропонують пацієнтам із підозрою на хворобу, проте благодійні організації кажуть, що до 2027 року він може бути готовий до широкого використання.

"Результати цих тестів можуть бути достатньо чіткими, щоб не вимагати подальших обстежень для деяких людей, які живуть з хворобою Альцгеймера. Це може значно пришвидшити шлях діагностики в майбутньому", - сказав доктор і помічник директора з досліджень та інновацій Товариства Альцгеймера Річард Оуклі.

Проте медики все ще потребують більше досліджень у різних спільнотах, щоб зрозуміти, наскільки ефективні ці аналізи крові.

Що таке хвороба Альцгеймера

У ході розвитку захворювання пошкоджується "сіра речовина" головного мозку, що призводить до втрати пам'яті й прогресуючого слабоумства. Це порушення мозкових процесів, але не фізичних функцій.

Причини хвороби Альцгеймера: спадкова схильність

атеросклероз

киснева недостатність

відкладення бета-амілоїду в клітинах головного мозку

зниження рівня ацетилхоліну

хромосомні порушення

специфічні реакції імунітету

вплив токсичних речовин

травми (психологічні, черепно-мозкові)

віруси Існує також припущення, що хвороба Альцгеймера заразна на білковому рівні.