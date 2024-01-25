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Как обнаружить болезнь Альцгеймера за 15 лет до появления симптомов: новое открытие медиков

Украина, Четверг 25 января 2024 19:03
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Как обнаружить болезнь Альцгеймера за 15 лет до появления симптомов: новое открытие медиков Как обнаружить болезнь Альцгеймера (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Врачи изобрели тест, помогающий выявить болезнь Альцгеймера за 15 лет до появления симптомов. В широком доступе он может появиться уже через три года.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на британское издание The Sun.

Что известно о разработке

Тест работает путем проверки уровня белка p-tau217 в крови. Он является маркером биологических изменений, происходящих в мозге во время болезни Альцгеймера.

Ученые говорят, что это может быть ключом к выявлению болезни Альцгеймера на ранних стадиях. Разработка может совершить настоящую революцию в диагностике людей, у которых есть подозрение на наличие заболевания.

Пока тест не предлагают пациентам с подозрением на болезнь, однако благотворительные организации говорят, что к 2027 году он может быть готов к широкому использованию.

"Результаты этих тестов могут быть достаточно четкими, чтобы не требовать дальнейших обследований для некоторых людей, живущих с болезнью Альцгеймера. Это может значительно ускорить путь диагностики в будущем", - сказал доктор и помощник директора по исследованиям и инновациям Общества Альцгеймера Ричард Оукли.

Однако медики все еще нуждаются в большем исследовании в разных сообществах, чтобы понять, насколько эффективны эти анализы крови.

Что такое болезнь Альцгеймера

В ходе развития заболевания повреждается "серое вещество" головного мозга, что приводит к потере памяти и прогрессирующему слабоумию. Это нарушение мозговых процессов, но не физических функций.

Причины болезни Альцгеймера:

  • наследственная предрасположенность
  • атеросклероз
  • кислородная недостаточность
  • отложение бета-амилоида в клетках головного мозга
  • снижение уровня ацетилхолина
  • хромосомные нарушения
  • специфические реакции иммунитета
  • воздействие токсических веществ
  • травмы (психологические, черепно-мозговые)
  • вирусы

Есть также предположение, что болезнь Альцгеймера заразна на белковом уровне.

Первым проявлением болезни Альцгеймера является снижение памяти, внимания, умственной работоспособности, способности формировать и включать в действие двигательные навыки.

Симптомы болезни Альцгеймера

  • ухудшение запоминания новой или ранее усвоенной информации
  • нарушение интеллектуальной деятельности
  • нарушение уже сложившейся речи
  • нарушение целенаправленных движений и действий
  • нарушение восприятия: зрительного, слухового, тактильного

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