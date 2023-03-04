Як вивести жвачку з одягу за допомогою лише пальця: маловідомий спосіб

Спосіб з пальцем

Цей найпростіший спосіб полягає в тому, що жвачку ви виводите за допомогою тієї ж самої жвачки. Навіть найскладніше забруднення можна вивести без зайвих зусиль.

Відірвіть шматочок приклеєної до одягу жуйки і наклейте його на вказівний палець. Далі торкайтеся тієї гумки, що ще на одязі. Вона буде поступово відставати від тканини. Іншою рукою тканину можна натягувати, щоб видалити найдрібніші часточки жвачки, які застрягли між плетінням тканини.

Таким чином вся жувальна гумка поступово переміститься з вашого одягу на палець.

Дивіться на фото нижче, як жвачка зникла з тендітної трикотажної тканини:

Скриншот

Інші дієві способи

Заморозити - річ потрібно покласти в поліетиленовий пакет, щоб жуйка залишилася зверху. Пакет потрібно покласти в морозильну камеру та залишити на 1-2 години. Коли жуйка замерзне, вона має відстати легко від одягу.

Гумку також можна заморозити за допомогою шматочка льоду. До плями потрібно прикласти лід чи покласти багато льоду в поліетиленовий пакет і прикласти до тканини. Утримуйте, доки жуйка не затвердіє, потім зніміть. Тоді її можна буде зняти руками чи твердою щіткою. Лід допоможе впоратися з плямою від жуйки на килимі, дивані та верхньому одязі.

За допомогою фену. Цей пристрій також допоможе розігріти жуйку, яка вже пристала до тканини. Після цього ви легко відчистите її від одягу.

Праскою - спочатку на пляму потрібно покласти серветку або марлю, а зверху провести розігрітою праскою. Гумка має залишитися на серветці чи марлі.