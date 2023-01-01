Як вивести плями вина з тканини? Порада, яка вам знадобиться після свят

Новорічні свята не обходяться без алкогольних напоїв, зокрема вина. Що робити, якщо напій пролився на одяг чи скатертину?

Про те, як вивести плями від вина на тканині, розповіли у виданні Sante Plus.

Як легко вивести плями з тканини?

Плями від вина не є катастрофою, але при правильному очищенні вони можуть бути повністю усунені.

Сіль та лимон для найстійкіших винних плям!

Лимон особливо ефективний при видаленні стійких плям із тканин. Спочатку замочіть одяг у холодній воді, а потім обережно відіжміть.

Потім вичавіть лимон. Налийте достатньо цього соку на пляму від вина і дайте йому подіяти. Завдяки своїй кислотності та антибактеріальній силі цей натуральний інгредієнт здатний видалити найстійкіші плями. Потім посипте забруднене місце чайною ложкою солі й потріть тканину пальцями, щоб кристали проникли всередину.

Залишіть на кілька хвилин, потім промийте пляму. Акуратно відіжміть тканину, а потім загорніть її в чистий рушник, щоб видалити зайву вологу.

При необхідності повторіть це, додавши при необхідності столову ложку рідкого миючого засобу. Як тільки пляма зникне, випріть тканину як звичайно в пральній машині або вручну.

Видаліть пляму від вина на білих тканинах за допомогою білого оцту та прального порошку.

Ця порада особливо ефективна при видаленні винних плям із білих тканин. Для початку покрийте пляму половиною чашки оцту. Потім вилийте столову ложку рідкого миючого засобу на червоні плями. Потім залиште на ніч тканину. Таким чином, оцет нейтралізує пляму, а миючий засіб завершить прання.