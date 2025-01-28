Как здороваться и прощаться на украинском: секреты вежливого общения, которые стоит знать каждому

Правильное приветствие и прощание - это не только вежливость, но и часть культуры общения. Кажется, что все люди знают, как здороваться и прощаться, однако эти советы точно откроют вам что-то новое.

Какие фразы следует использовать для приветствия и прощания, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на New Voice.

Приветствие и прощание - это первое, что формирует впечатление о человеке. В официальной обстановке или в общении с малознакомыми людьми важно придерживаться формальных норм вежливости. Зато в кругу друзей или близких можно позволить себе более простые, неформальные варианты.

Формальные поздравления на украинском языке

Для официальных встреч или профессионального общения рекомендуется использовать такие выражения:

Добрий день!

Добридень!

Вітаю!

Мої вітання!

Радий вас бачити!

Ласкаво просимо!

Бажаю доброго ранку/вечора/ночі!

Такие фразы подчеркивают ваше уважение к собеседнику и создают позитивную атмосферу для диалога.

Неформальные поздравления на украинском языке

В дружеском или семейном кругу можно выбирать менее официальные варианты, например:

Привіт!

Здоровенькі були!

Доброго здоров’я!

Здоров!

Доброго ранку! (залежно від часу доби).

Важно избегать русизмов, например "прівєт" или "здрастє", ведь эти слова не являются частью украинского литературного языка.

Как правильно прощаться на украинском языке

Для завершения разговора на украинском есть много вариантов, в зависимости от контекста:

До побачення! - универсальный вариант для любой ситуации

До зустрічі! - подходит для прощания с надеждой на встречу в будущем.

Гарного дня!/Добраніч! - уместно употреблять в зависимости от времени суток.

Бувай! - неформальный вариант для близких или друзей

Слово "пока" также не стоит использовать, поскольку это русизм. Лучше выбирать исконно украинские варианты, которые звучат естественно и грамотно.