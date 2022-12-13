Як висушити взуття, коли нема світла: три надійні способи

Як не можна сушити взуття

Якщо ви залишились без електроенергії, але батареї ще теплі, то все одно не варто біля них сушити взуття. Шкіряні і замшеві вироби від цього псуються - пересихає підошва.

Також винахідливі українці іноді ставлять мокре взуття біля відкритої газової духовки. Від цього методу також псуватиметься взуття.

Найкраще використовувати спеціальні сушарки. Вони діють рівномірно і не шкодять як натуральним матеріалам, так і штучним. Проте, якщо електроенергії нема, то скористайтесь надійними підручними засобами.

Перед цим підготуйте чоботи чи черевики - змийте з них пісок і бруд. Якщо є шнурівки, то зніміть їх і повісьте сушитись. Лише тоді можна приступати до взуття.

Паперові рушники

Найпростіший спосіб позбутись вологи всередині взуття - наповнити його газетами. Цей метод допомагав не одному поколінню українців. Але оскільки газетний папір містить фарби, які можуть залишити плями на внутрішній поверхні взуття, краще використовувати паперові рушники.

Вони поглинатимуть вологу ще краще за газету. Зіжмакайте кілька рушників і засуньте їх усередину взуття. Залиште його при кімнатній температурі. Як тільки рушники стануть вологими - замініть їх на сухі.

Гаряча сіль

Висушити мокре взуття допоможе кухонна сіль. Цей спосіб діє навіть швидше, ніж з паперовими рушниками чи газетами.

Нагрійте сіль на сковороді. Якщо немає газу, то можна це зробити навіть на звичайних свічках. Пересипте сіль у щільну шкарпетку і помістіть її у взуття. Якщо вона охолоне, а волога ще залишиться, то повторіть процедуру.

За допомогою силікагелю

Це спеціально висушений гель, який йде в комплекті із взуттям. Його пакують у невеликі мішечки, у середині яких маленькі прозорі кульки. Саме вони добре вбирають вологу.

Покладіть ці пакетики у взуття і залиште при кімнатній температурі на 1-2 години. Тоді просушіть мішечки з наповнювачем на батареї чи біля свічки і знову покладіть у взуття, якщо воно буде ще вологим.