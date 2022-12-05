Як почистити замшу в домашніх умовах: прості правила догляду за взуттям

Якщо вчасно його не позбутися, взуття буде просто зіпсованим.

Замша - це один із найпопулярніших матеріалів для виготовлення зимового взуття, адже він теплий і не промокає. Проте бруд від снігу може осідати на самій тканині та навіть в'їдатися.

Як почистити замшеве взуття в домашніх умовах - читайте нижче в матеріалі Styler.

Чи можна прати замшу?

Більшість виробників не рекомендують прати взуття із замші, оскільки вода, порошок і гель можуть нашкодити тканині. Деякі плями на виробі можна прибрати самостійно, проте якщо потрібна глибша чистка, зверніться в хімчистку.

Однак деякі сучасні виробники обробляють замшу спеціальними хімікатами, які не впливають на ручне або машинне прання.

Щоб привести взуття до ладу та не нашкодити, вивчіть ярлик і дотримуйтеся інструкції по догляду.

Як очистити замшу?

Оскільки замша - матеріал, який не промокає, для ефективної чистки краще користуватися так званим "сухим методом".

Щоб дістати пил і бруд, прикриті під волокнами взуття, спочатку протріть замшу сухим чистим рушником. Також можна використовувати звичайну губку для миття посуду.

Якщо пляма глибоко всоталася в тканину, спробуйте білий оцет або медичний спирт. Налийте трохи рідини на м'яку ганчірку, трохи потріть пляму та дайте їй висохнути.

Потім протріть сухою тканиною місце, яке обробляли, та розчешіть замшу. Радимо також перевірити цей метод на невеликій ділянці тканини, щоб не зіпсувати взуття.

Догляд за замшевим взуттям повинен бути дуже ретельним (фото: pixabay.com)

Як прибрати різні плями на замші

Жирні плями найкраще обробляти як можна швидше. Витріть залишки рідини, посипте пляму дитячою присипкою або кукурудзяним крохмалем. Через годину приберіть порошок, який повинен ввібрати в себе жир.

Віск або жуйка. Помістіть взуття в морозильну камеру до тих пір, поки забруднення не затвердіє. Після цього його можна спокійно відчистити.

Плями крові. Змочіть ватний диск невеликою кількістю перекису водню і промокніть пляму. Дайте замші висохнути та за необхідності повторіть процес.

Як доглядати за замшевим взуттям?

Насамперед запам'ятайте, що не можна чистити мокру замшу, інакше на ній з'являться плями. Краще дайте їй просохнути перед очищенням.

Перед тим, як чистити, покладіть всередину взуття папір, щоб воно не втратило форми. Далі візьміть стару зубну щітку та змахніть пил з поверхні. Також не бійтеся "розчісувати" тканину, щоб розділити волокна.

Підошву взуття чистьте щіткою з мильним розчином. Стежте за тим, щоб волога не потрапила на замок.