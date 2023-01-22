Як виростити вдома сортові фіалки, як на виставці: секрети професіоналів

З чого почати

Спершу треба розуміти, що таке сортова фіалка (узамбарська фіалка, сенполія). Це квітка вирощена спеціалістами, які займаються схрещуванням різних сортів і в результаті виведенням нових. Кожному виду дається власне унікальне ім'я, яким рослина маркується і стає частиною колекції. Чим новіше сорт, тим дорожче коштує фіалка.

Оберіть, який тип фіалки ви будете вирощувати: стандарт, напівміні, міні чи мікро. Все залежить від уподобань і звісно ж вільного місця для рослин.

Приклади сортових фіалок з виставки (фото: facebook.com/StudiaViolets)

Існують і фіалки, вирощені промисловими квітководами. Зазвичай, це найпростіші види "ноунейм" в чотирьох базових кольорах: рожевий, фіолетовий, бузковий та білий. Такий вазон можна купити в будь-якому квітковому магазині, але часто після закінчення цвітіння він перестане вас радувати. Правда і тут є способи зробити з такої рослини - красуню, застосувавши методи догляду за сортовою фіалкою. Але про це згодом.

Щоб виростити сортову фіалку, вам треба придбати у колекціонерів листочок або стартер. Його можна замовити поштою, особисто зустрітися з продавцем, або ж відправитися на виставку, де листочок вам відріжуть прямо з обраної рослини.

Виставки проходять по всій країні, а одна з найвідоміших локацій - у Києві в Природознавчому музеї, що біля метро .Театральна (вул. Богдана Хмельницького, 15).

Один зі столів на виставці фіалок (фото: facebook.com/StudiaViolets, Юлія Метковська)

Існує також багато груп у соцмережах, на кшталт Студія Фіалки або Фіалки (сенполії) та інші геснерієві, де можна знайти розклад виставок або вийти на зв'язок з продавцями.

Листочок чи стартер?

Найдешевшим варіантом буде купити листочок. Але з ним вам треба пройти повний цикл: вкорінення, пересадка, вирощування стартерів. Таким чином молоду квітучу рослину ви отримаєте як мінімум через пів року. До того ж у вас буде до десяти абсолютно однакових фіалок.

Трохи дорожче - стартер. Це молода вже вкорінена рослина, яку вам треба тільки правильно доглядати і чекати цвітіння. В результаті ви матимете один унікальний екземпляр того чи іншого сорту у вашій колекції.

Стартер з першою квіткою (фото: facebook.com/Мирослава Ляш)

Якщо ви купили листочок, його треба вкорінити у воді чи у грунті (кому як подобається), посадивши зрізаним черенком у пластиковий стаканчик. Дехто накриває стаканчики плівкою, щоб створити ефект "парника". Важливо стежити, щоб вода не сягала поверхні листа, а при вкоріненні у грунті, щоб земля не пересихала.

Вже за тиждень-два листок пустить коріння, а потім почне обростати дітками. Коли дітки стануть міцними, наростивши від трьох "справжніх" листочків, їх можна розсаджувати в маленькі пластикові стаканчики і чекати, поки вони не перетворяться на стартери.

Колекційні фіалки (фото: facebook.com/StudiaViolets, Дмитро Денисенко)

Вибір горщика, грунту, добрив

Заводчики фіалок вирощують сортових красунь на верховому торфі брендів Laflora чи Klassman. Його треба розбавити (відсотків на 20-30) з перлітом або вермикулітом (штучні крупні гранули, які насичують торф повітрям і не дають загнити). Грунт з квіткового магазину з написом "Для фіалок" для сортових сенполій не підходить.

В якості добрив рекомендується Peters Professional - це порошок, який розбавляється у відстояній воді (близько 1 г на 1 літр). Власне, інструкцію можна почитати на упаковці. Бувають різні види: для цвітіння, укорінення, або універсальний. Підливати треба в залежності від потреби: укорінювач для діток, підсилювач цвітіння перед початком цвітіння, а універсальний в будь-який час, коли фіалка активно росте.

Важливо правильно обрати горщик. Він має бути маленьким - від 5 до 11 см в діаметрі (максимум 13). Багато чого залежить від виду фіалок: для міні чи мікро - 5-7 см, для напівміні - 7-9, стандарт - 9-11 см. Пам'ятайте, що мініфіалка перестане бути міні у великому горщику.

Міні-фіалка (фото: facebook.com/Леся Чекераміт)

Також дітки і стартери стандартів треба садити спершу в маленькі горщики, потім перевалювати (пересадка з грудкою землі без втручання в корені) в більші.

Купити горщики, добрива, грунт можна на виставці чи на спеціальних сайтах (фото з виставки: facebook.com/StudiaViolets, Сергій Жмихов)

Полив, вибір вікна, підсвітка

Сенполії не переносять прямі сонячні промені, особливо влітку. Тому якщо у вас вікна лише південні, краще відмовитися від заведення фіалок, або ж вирощувати їх при штучному освітленні. Найкраще підійде східне вікно, де сонце світить тільки в першій половині дня.

Підсвічувати фіалки треба в зимовий і осінній час, коли природнього світла вкрай мало. Якщо ж вони повністю на штучному освітленні, то треба орієнтуватися на середню сонячну весняну добу. Тобто вмикати світло десь з 7-8 ранку і вимикати в той же вечірній час. Світити рослини 24/7 не варто, адже їм теж треба відпочинок.

Можна використовувати фітолампи (вони світять рожевим), або звичайні з білим світлом. Перші краще не встановлювати в приміщенні, де ви часто буваєте, адже їхнє світло подразливе для очей.

Фіалки на стелажі зі штучним освітленням (фото: facebook.com/Оксана Лаврик)

Полив буває трьох типів: верхній, з піддону, гнотовий. Перший - звичайний полив – не рекомендується, адже розетка фіалки займає весь горщик і добратися до грунту та ще й не залити вкрай важко.

Колекціонери обирають полив з піддону, а найчастіше - гнотовий полив. З останнім - найпростіше, але треба фіалку спершу правильно посадити. Такий полив використовують вже для стартерів з міцним корінням, яке має сили через гніт. Можна відразу "поставити" на гніт дітку майже без коріння, але спочатку поливати зверху або з піддона.

Для гніту підійде шнур середньої товщини чи шматок тканини. Важливо, щоб вона була штучною, адже бавовна чи льон не пропускатимуть, а вбиратимуть вологу, а також гнитимуть у грунті. Власне, гніт для гнотового поливу можна придбати на спецсайтах чи виставці. Можна нарізати на смужки звичайні капронові панчохи.

Горщик з шнуром для гнотового поливу (фото: facebook.com/Олена Руднєва)

При встановленні гнотового поливу треба відрізати шматок шнура сантиметрів 20-30 (залежно від розміру рослини), припалити його з обох сторін на вогні, щоб він не розшаровувався. Обмотайте одним кінцем шнурка коріння фіалки, а інший - пропустіть в отвір на дні горщика (він має виступати сантиметрів на 10, щоб діставати дна піддону для полива). Після посадки перші кілька разів треба горщик з фіалкою потримати у воді "з купанням", щоб фіалка "навчилася" пити через гніт.

В якості піддону можна використовувати прозорі чи напівпрозорі піддони, в які вставляється горщик, або ж піддони з кришкою і отвором, на які можна горщик поставити.

За мірою необхідності рідину для поливу (з добривом чи без) підливають у піддон. Якщо фіалки стоять на підвіконні, стінки піддону будуть зеленіти через сонячне світло, тож їх треба час від часу мити.

Варіанти піддонів для поливу (фото: facebook.com)

Фіалка - вічна рослина

Цікаво, що будь-яку фіалку можна омолоджувати і вона роками вас радуватиме міцною розеткою і пишною шапкою квітів.

Коли ви побачили, що рослина відростила довгу ніжку знизу від коріння, її можна повністю зрізати, залишивши верхнє листя, поставити у воду (чи посадити у вологий грунт). Рослина пустить нове коріння і знову матиме охайний вигляд, радуючи вас цвітінням по кілька разів на рік.

Зрізану частину з пеньком і старим листям не спішіть викидати - вона наростить нові дітки, і ви зможете розмножити вашу красуню.

І ще: завжди видаляйте пасинки (бокові відростки в пазухах листя) з фіалок, якщо хочете, щоб розетка мала охайний вигляд. Виняток становлять ампельні сорти, які ростуть кущиками і звисають з листям і квітами з горщика. Також не варто зрізати пасинки, якщо ви хочете розмножити сенполію пасинкуванням.

Як бачите, догляд за фіалками непростий, має багато нюансів. Але краса і різномаїття сортів у приватній колекції - стане відмінною компенсацією за ваші труди!