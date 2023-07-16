Як виростити рекордні томати у відкритому ґрунті. Буде до 100 плодів на кущі

Томати можна успішно вирощувати як в теплицях, так і у відкритому ґрунті. Головне - знати кілька базових правил і вірно підібрати сорти. Для такого способу ідеально підійдуть низькорослі сорти.

Що треба знати про вирощування овоча, розповів експерт на YouTube каналі Наша дача.

Городник вирощує чотири сорти низькорослих томатів:

Каста F1 - крупноплідний сорт, який чудово підходить для салатів, а також на переробку, наприклад, для томатного соку.

Мамако F1 - плоди не крупні, чудові для консервування, соку. Він дуже врожайний, плодів дуже багато.

Міцено F1 - такий гібрид люблять вирощувати фермери на полях. Плоди сливовидної форми, а на одному кущі може бути до 100 плодів.

Хепінет F1 - рожевоплідний низькорослих томат. Має крупні дуже смачні плоди.

Як правильно вирощувати овочі

Формування куща

Вирощувати низькорослі томати найкраще в три стебла, решту варто обережно видалити.

Також кущі варто підв'язати, аби вони не падали під вагою плодів.

Коли на кущах вже багато зав'язі, варто прибрати нижнє листя, яке вже почало жовтіти і виконало свою функцію.

Мульчування

Така процедура, коли грунт встеляється покриттям, наприклад, сіном чи соломою, допомагає зберігати вологу в землі.

Також в грунті, який мульчують, краще розвиваються корисні мікроорганізми, він більш рихлий.

Підживлення і обробка

Удобрювати на фазі формування плодів можна універсальним органо-мінеральним підживленням з формулою 5/5/5, де азоту, фосфору і калію порівно.

Також можна по листу полити спеціальним стимулятором росту, спеціально розробленим для пасльонових рослин.

Крім того варто обробити томати препаратом від хвороб, адже томати культура досить тендітна і схильна до хвороб. Особливо, коли починаються дощі.

Полив

Важливо вчасно поливати рослини, щоб не допускати поникання листя. Воно має бути пружним.

Інакше рослина почне скидати квітки, а плоди припинять ріст і почнуть червоніти ще до досягнення сортового розміру.