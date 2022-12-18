UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як виростити мандаринове дерево з кісточки: посадити можна просто в горщик

Як виростити мандарин у горщику (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Виростити мандаринове дерево та отримати з нього свій власний урожай стиглих фруктів можна самостійно. Дерево виросте буквально з кількох кісточок і посадити його можна у звичайному горщику.

Як це зробити розповіли на сайті Sante Plus.

Як зібрати насіння для мандаринового дерева

Посадити мандаринове дерево можна самостійно - у теплиці або у звичайному домашньому горщику для рослин. Вам потрібно взяти кісточки від соковитого та солодкого мандарину і викласти їх на паперовий рушник, щоб вони просохли.

Рекомендується садити мандарин навесні або на початку літа. Тому кісточки потрібно висушити та зберегти в герметичному контейнері.

Як посадити мандаринове дерево

Насіння можна посадити в невеликий горщик на глибину 10 сантиметрів – по одній кісточці у горщик. Земля повинна бути вологою. А потім насіння потрібно поливати спеціальним розчином на основі водоростей, щоби стимулювати зростання.

Посадити мандаринове дерево можна і взимку, якщо у вас є можливість тримати горщик у теплі – у квартирі чи теплиці.

Помістіть горщик у тепле місце в теплиці або зробіть ящик із пінопласту, який можна буде накрити листом скла або пластику - горщик встановіть усередину. Цей ящик повинен бути в добре освітленому місці. Але при цьому сонячні промені не повинні прямо падати на ваш горщик.

Як поливати мандарин

Ґрунт у мандаринового дерева повинен бути вологим, тому не забувайте поливати та збризкувати водою. Уникайте зайвої вологи – земля має бути вологою, а не мокрою. Використовуйте лійку. Перші пагони з'являться за 7-10 днів.

Якщо ви хочете мати гарне зростання, то потрібно поливати насіння рідкими добривами кожні два тижні в теплу погоду. Бережіть пагони від сонячного світла.

Щоб захистити своє дерево від шкідників, купуйте спеціальні гранули для відлякування равликів, слимаків та попелиці.

Як пересаджувати мандарин

Ви можете перемістити пагони дерева у більшу тару, якщо розсада досягла 10-15 см заввишки. Контейнер або горщик, а також місце в теплиці потрібно вибирати з урахуванням простору - там має поміститися все коріння вашого дерева.

Коли дерево виросте і даватиме мандарини

Вирощувати мандарини не складає особливої складності, але для отримання першого врожаю вам доведеться набратися терпіння – перші плоди ви зможете зібрати лише через 2-3 роки. А набрати хоча б кошик плодів – лише через 4 роки.

До речі, ми писали про те, як зберігати насіння для наступної посадки всю зиму.

А ще розповідали про те, які мандарини найсолодші та найсмачніші.

Читайте РБК-Україна в Google News
сад и огород