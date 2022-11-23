Як правильно зберігати насіння взимку: так вони точно долежать до весни

Запаси насіння для будь-якого городника – це цінні запаси. І в міжсезоння часто насіння продають у торгових точках зі знижками, а ще є залишки з минулого сезону або насіння з нового сезону, яке знадобиться наступної весни.

Як правильно зберігати насіння, щоб воно долежало до весни та не втратило свої властивості - читайте нижче.

Як правильно зберігати насіння

Зберігати насіння у звичайній квартирі, де взимку температура піднімається вище +17+18 градусів – не найкращий варіант. Оптимальна температура для насіння – до +14 градусів. Небажано зберігати насіння і за дуже низьких температур - морози вони витримують, але можуть надовго піти у стан спокою, а потім не зійти.

Рівень вологості має бути на рівні 45-50%. А ще пакетики з насінням мають перебувати у темному приміщенні, де немає ризику конденсату.

Річ у тому, що насіння дуже гігроскопічне. Воно здатне поглинати водяні пари з повітря та віддавати їх у навколишнє середовище у вигляді пароподібної вологи. Чим більше насіння поглинає і віддає - тим менше шансів отримати від нього сходи в майбутньому.

При неправильному рівні вологості починаються біохімічні процеси, які призводять до втрати сухої речовини. І починає різко падати рівень якості, насіння пліснявіє, починає гнити та гине.

Тара для насіння повинна пропускати повітря та вологу. З цим завданням справляються мішечки - лляні, джутові, які шиють із 2 шарів тканини.

Також можна зберігати насіння в пакетах із щільного паперу, поміщених у пластикову тару або невеликі пляшки. Пакети мають бути щільно закриті.

У банки на дно можна насипати трохи просушеного борошна, кукурудзяного крохмалю або рису - будь-якої крупи, яка поглинає вологу. Зверху можна покласти упаковані пакети та щільно закрити кришку.

Ефірно-маслянисті культури потрібно зберігати в нижніх відсіках холодильника або в окремій прохолодній кімнаті – наприклад, у коморі.

Висушене насіння кропу, фенхелю, моркви, петрушки, салату можна зберігати у скляних банках. У пакетах з фольги не варто зберігати - через 1-2 роки насіння починає задихатися і втрачає якість.

Скільки можна зберігати насіння

Селера, шніт-цибуля, пастернак, кукурудза, цибуля ріпчаста, цибуля-порей - 1-2 роки

Любисток, петрушка, кріп, шпинат, щавель, цибуля, коріандр - 2-3 роки

Салати, морква, перець солодкий, фенхель, горох – 3-4 роки

Кольрабі, ріпа, буряк, цвітна капуста, баклажани, томати, редис, капуста білокачанна, броколі - 3-5 років

Боби, квасоля, огірки, патисони, кабачки, дині, кавуни – понад 4-5 років