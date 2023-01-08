Як вирішити інтимні проблеми. Психолог дала парам професійні поради

Куди зникає пристрасть

За словами експертки, 5 % українців займаються сексом щодня. Ще 20 - двічі на тиждень. 30 % пощастило менше - вони насолоджуються сексом з партнером лише раз на місяць.

"Практично кожна пара зіштовхується з проблемами сексуального характеру. У когось вони виникають вже на початку стосунків. У більшості ж, градус пристрасті зменшується з роками: на зміну бурхливим часам приходить емоційний штиль, коли секс опускається в списку життєвих пріоритетів все нижче й нижче. Партнери рідко кохаються, але продовжують удавати (як для всіх, так і для себе) що з інтимним життям у них все гаразд", - розповідає Альона Щербань.

Звісно, така ситуація може влаштовувати обох, але за статистикою, більшість все ж сподівається, що секс повернеться в їхнє життя.

Головне, що потрібно зрозуміти: якщо замовчувати проблеми і нічого не робити для їх вирішення - цього ніколи не станеться.

"Секс потребує точнісінько такої ж уваги, як і інші елементи здорових стосунків. Знову відчути потяг і опинитись з коханою людиною у ліжку можна лише тоді, коли ви почнете робити кроки у потрібному напрямку", - радить експертка.

Альона Щербань (фото: instagram.com/miss.psychology.alenashcherban)

Говоріть про секс

Не обмежуйте своє спілкування розмовами про шопінг, погоду або обговоренням скандалів у соцмережах. Водночас не варто говорити про секс, як проблему.

Дайте собі відповідь на наступні питання: "Чого партнер хоче від життя?", "Чи має він сексуальні фантазії?", "Від чого отримує найбільше задоволення?". Про власні потреби й бажання теж не бійтесь казати. Якщо вам потрібна більш тривала прелюдія - скажіть про це. Хочете спробувати щось новеньке? Озвучте своє бажання.

Важливо, щоб секс був присутній у переліку актуальних для вас тем, і не сприймався, як щось другорядне. Запам’ятайте: мовчання - це відсутність бажаного результату. Якщо у стосунках існує певний дискомфорт або проблеми - мовчки їх не вирішиш.

Грайте в сексуальні ігри

Щоб налаштуватись на сексуальну хвилю та створити еротичний вайб у стосунках - протягом тижня фліртуйте та грайте в еротичні ігри. Є лише одне правило: ігри не мають завершуватись проникненням. Якщо еротичні ігри зайшли занадто далеко - обмежтесь мастурбацією.

Протримайтесь тиждень без повноцінного сексу і ви краще пізнаєте партнера, а він - вас. Тому пестіть одне одного, цілуйте, створюйте еротичні ситуації… Це може бути комплект еротичної білизни, буцімто випадково забутий на ліжку. Свічки та романтична музика у спальні. Викликати бажання може спільний перегляд еротичного фільму або вивчення асортименту секс-шопу в інтернеті.

Розповідаючи або принаймні натякаючи на свої потреби, ви робите перший крок до їх реалізації.

Альона Щербань (фото: instagram.com/miss.psychology.alenashcherban)

Боротьба з перешкодами

Іноді бажання займатися сексом вбивають зовсім буденні речі. Наприклад, у когось зникає еротичний настрій, бо партнер не любить приймати ввечері душ. Хтось вважає асексуальною піжаму коханої людини, на якій зображений Мікі Маус.

Цей перелік можна продовжувати, й у нього потраплять зовсім несподівані речі. Розкидані по кімнаті брудні шкарпетки, недоглянуті нігті, і навіть холодні ноги партнера!

На щастя, якщо відверто поговорити про все, що вам не подобається, перешкоди можна усунути. Головне не ображатись і з розумінням сприймати побажання одне одного.

Погоджуйтесь на експерименти

Чудовий спосіб повернути секс у стосунки - спробувати щось новеньке. Експериментуйте у ліжку. Якщо партнер запропонує вам рольову гру з перевдяганням у поліціянта або використання сексуальних гаджетів, не треба одразу відмовлятись промовляючи: "Невже я тебе більше не влаштовую!?"

Сприймайте секс як гру, у яку грають двоє. До того ж навіть невдалий експеримент здатний подарувати вам нові емоції, або, принаймні, усмішку, коли ви будете про нього згадувати.

Місце для сексу

Ваша спальня - це місце для кохання та відпочинку. Тож не тягніть до неї роботу або сварки. Ця кімната має асоціюватись у вас лише з задоволенням. Звільніть спальню від усього, що відволікає від насолоди - робочого ноутбука чи смартфона, вимкніть телевізор з новинами, які не дають розслабитися.

Це місце лише для еротичних забавок та сну. Варто нагадати, що діти не повинні ночувати в ліжку батьків. Це лише ваша територія.

Обмежуватися лише домівкою не варто. Часом нове місце - наприклад, номер у готелі або гостьовий будиночок біля оселі друзів - просто створені для сексу. Не відмовляйтесь від нових вражень.