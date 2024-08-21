Як виправити неполадки на чужому комп'ютері через віддалений доступ: 4 інструменти

Виправлення неполадок на чужому комп'ютері може стати справжнім викликом, особливо якщо ви далеко від нього. На щастя, сучасні технології пропонують зручні рішення для віддаленого доступу, що дозволяють швидко та ефективно усунути проблеми.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge.
Windows має власний базовий інструмент віддаленого доступу, званий Quick Assist, який дуже легко використовувати. Якщо обидві сторони використовують настільну операційну систему Microsoft, це один із найкращих варіантів.
На комп'ютері, з якого ви підключаєтеся:
На комп'ютері, який потрібно відремонтувати:
За замовчуванням це лише спільне використання екрана, але ви можете натиснути "Запросити керування", якщо вам потрібно керувати мишею та клавіатурою (і це необхідно буде підтвердити на іншому кінці).
Якщо усунути неполадки, у верхній частині вікна Quick Assist ви побачите значки для малювання анотацій на іншому екрані та відкриття вікна текстового чату, які можуть бути корисні для вирішення проблеми. З'єднання може бути завершено на будь-якому кінці просто шляхом закриття Quick Assist.
Якщо ви використовуєте Mac, у вас є можливість заплатити 80 доларів за офіційний професійний додаток Apple Remote Desktop або використовувати більш простий засіб спільного використання екрана, вбудований у додаток Messages.
Apple також має власний додаток Screen Sharing, але він працює тільки якщо обидва пристрої знаходяться в одній мережі.
Сеанс може бути ініційований як з комп'ютера, який буде переглядатися та/або контролюватись, так і з комп'ютера, з якого ви переглядатимете та/або контролюватимете.
Спочатку (припускаючи, що ви той, хто допомагає), ви зможете лише переглядати екран іншого комп'ютера; виберіть "Вигляд", потім "Запитати режим керування", якщо вам потрібно також взяти керування над іншим комп'ютером. Це потрібно буде підтвердити на іншому кінці.
Одночасно із спільним використанням екрана буде запущено аудіодзвінок FaceTime, щоб ви та ваш контакт могли обговорити будь-яку проблему.
Якщо ви бажаєте вимкнути цей дзвінок і завершити спільне використання екрана, натисніть значок "Спільне використання екрана" у рядку меню (два прямокутники).
Messages"
У Chrome є вбудована функція віддаленого доступу, що означає, що ви можете спільно використовувати екрани між будь-якими двома комп'ютерами, на яких встановлений Chrome - не тільки вміст вкладок браузера, але і весь дисплей. У разі потреби ви також можете дистанційно керувати іншим комп'ютером.
На комп'ютері, який потрібно відремонтувати:
На комп'ютері, з якого ви підключаєтеся:
На комп'ютері, з якого ви вирішуєте проблеми, натисніть стрілку праворуч від вікна вкладки браузера, щоб налаштувати різні параметри, включаючи масштабування дисплея іншого комп'ютера.
Натисніть "Вимкнути" або просто закрийте вкладку браузера, щоб розірвати з'єднання. Це також можна зробити на іншому кінці за допомогою кнопки "Зупинити спільне використання" або закривши Chrome.
Програмне забезпечення для віддаленої IT-підтримки TeamViewer працює на Windows і MacOS і є безкоштовним для особистого, некомерційного використання.
На обох комп'ютерах вам потрібен повний клієнт TeamViewer: на сайті додатка натисніть "Безкоштовне завантаження", потім "Завантажити зараз", щоб встановити програмне забезпечення.
Почніть із комп'ютера, з якого ви підключаєтеся:
На комп'ютері, до якого ви підключаєтеся:
Вікно TeamViewer, яке потім з'являється на комп'ютері, що з'єднується, надає повний віддалений доступ до іншого комп'ютера.
Використовуючи меню у верхній частині вікна, можна змінити налаштування якості відображення та масштабування, отримати доступ до таких функцій, як біла дошка, та передавати файли між двома комп'ютерами.
З'єднання може бути скасовано на будь-якому кінці просто шляхом закриття інтерфейсу спільного використання TeamViewer або всієї програми в цілому.
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