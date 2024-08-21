Як виправити неполадки на чужому комп'ютері через віддалений доступ: 4 інструменти

Швидка допомога на Windows

Windows має власний базовий інструмент віддаленого доступу, званий Quick Assist, який дуже легко використовувати. Якщо обидві сторони використовують настільну операційну систему Microsoft, це один із найкращих варіантів.

На комп'ютері, з якого ви підключаєтеся:

Знайдіть "Quick assist" в меню "Пуск" і запустіть додаток

Натисніть "Допомога комусь" і увійдіть до свого облікового запису Microsoft

На екрані з'явиться код безпеки, який потрібно повідомити іншій стороні протягом десяти хвилин

На комп'ютері, який потрібно відремонтувати:

Відкрийте меню "Пуск", знайдіть "quick assist" і запустіть додаток

У розділі "Отримати допомогу" введіть код, згенерований на іншому кінці, та натисніть "Надіслати"

Поставте галочку, яка підтверджує, що ви розумієте ризики безпеки, потім натисніть "Дозволити"

За кілька хвилин з'єднання буде встановлено

За замовчуванням це лише спільне використання екрана, але ви можете натиснути "Запросити керування", якщо вам потрібно керувати мишею та клавіатурою (і це необхідно буде підтвердити на іншому кінці).

Якщо усунути неполадки, у верхній частині вікна Quick Assist ви побачите значки для малювання анотацій на іншому екрані та відкриття вікна текстового чату, які можуть бути корисні для вирішення проблеми. З'єднання може бути завершено на будь-якому кінці просто шляхом закриття Quick Assist.

Віддалений доступ до Mac

Якщо ви використовуєте Mac, у вас є можливість заплатити 80 доларів за офіційний професійний додаток Apple Remote Desktop або використовувати більш простий засіб спільного використання екрана, вбудований у додаток Messages.

Apple також має власний додаток Screen Sharing, але він працює тільки якщо обидва пристрої знаходяться в одній мережі.

Сеанс може бути ініційований як з комп'ютера, який буде переглядатися та/або контролюватись, так і з комп'ютера, з якого ви переглядатимете та/або контролюватимете.

Відкрийте додаток "Messages"

Почніть або відкрийте розмову з контактом

Натисніть кнопку інформації (маленький символ "i") у верхньому правому кутку

Виберіть "Поділитись", далі “Запросити поділитися екраном” (якщо цей контакт допомагає вам) або “Попросити поділитися екраном” (якщо ви надаєте допомогу)

Підтвердьте запит на підключення на іншому Mac

Обидва кінці з'єднання виявляться у додатка Screen Sharing

Спочатку (припускаючи, що ви той, хто допомагає), ви зможете лише переглядати екран іншого комп'ютера; виберіть "Вигляд", потім "Запитати режим керування", якщо вам потрібно також взяти керування над іншим комп'ютером. Це потрібно буде підтвердити на іншому кінці.

Одночасно із спільним використанням екрана буде запущено аудіодзвінок FaceTime, щоб ви та ваш контакт могли обговорити будь-яку проблему.

Якщо ви бажаєте вимкнути цей дзвінок і завершити спільне використання екрана, натисніть значок "Спільне використання екрана" у рядку меню (два прямокутники).

Messages"

Віддалений доступ через Google Chrome

У Chrome є вбудована функція віддаленого доступу, що означає, що ви можете спільно використовувати екрани між будь-якими двома комп'ютерами, на яких встановлений Chrome - не тільки вміст вкладок браузера, але і весь дисплей. У разі потреби ви також можете дистанційно керувати іншим комп'ютером.

На комп'ютері, який потрібно відремонтувати:

Перейдіть на портал Chrome Remote Desktop і натисніть "Віддалена підтримка"

Натисніть "Поділитися моїм екраном"

Натисніть синю кнопку завантаження під "Поділитися моїм екраном" та відкрийте завантажений файл

У Windows це встановлює розширення Chrome і фоновий додаток, тоді як на macOS це просто фоновий застосунок - просто дотримуйтесь інструкцій, які з'являються на екрані

Коли завантаження буде завершено, натисніть "Сгенерувати код" і повідомте його іншій стороні протягом п'яти хвилин

На комп'ютері, з якого ви підключаєтеся:

Відкрийте портал Chrome Remote Desktop і натисніть "Віддалена підтримка"

Введіть отриманий код у полі "Підключитися до іншого комп'ютера" та натисніть "Підключитися"

Коли підключення буде підтверджено на іншому кінці, у вас буде віддалений доступ до комп'ютера, включаючи керування мишею та клавіатурою

На комп'ютері, з якого ви вирішуєте проблеми, натисніть стрілку праворуч від вікна вкладки браузера, щоб налаштувати різні параметри, включаючи масштабування дисплея іншого комп'ютера.

Натисніть "Вимкнути" або просто закрийте вкладку браузера, щоб розірвати з'єднання. Це також можна зробити на іншому кінці за допомогою кнопки "Зупинити спільне використання" або закривши Chrome.

Віддалений доступ через TeamViewer

Програмне забезпечення для віддаленої IT-підтримки TeamViewer працює на Windows і MacOS і є безкоштовним для особистого, некомерційного використання.

На обох комп'ютерах вам потрібен повний клієнт TeamViewer: на сайті додатка натисніть "Безкоштовне завантаження", потім "Завантажити зараз", щоб встановити програмне забезпечення.

Почніть із комп'ютера, з якого ви підключаєтеся:

Відкрийте вкладку віддаленої підтримки (її значок виглядає як дві протилежні стрілки)

Натисніть "Створити сеанс"

Дайте ім'я сеансу

Поділіться посиланням з іншою стороною або введіть її адресу електронної пошти та натисніть "Зберегти"

Посилання на сеанс активне протягом 24 годин, тому немає потреби поспішати

На комп'ютері, до якого ви підключаєтеся:

Відкрийте TeamViewer та вкладку віддаленої підтримки

Дотримуйтесь посилання, яке було надіслано вам електронною поштою, або натисніть "Приєднатися до сеансу" і введіть його код

Підключення необхідно буде підтвердити через діалоги на обох кінцях

Вікно TeamViewer, яке потім з'являється на комп'ютері, що з'єднується, надає повний віддалений доступ до іншого комп'ютера.

Використовуючи меню у верхній частині вікна, можна змінити налаштування якості відображення та масштабування, отримати доступ до таких функцій, як біла дошка, та передавати файли між двома комп'ютерами.

З'єднання може бути скасовано на будь-якому кінці просто шляхом закриття інтерфейсу спільного використання TeamViewer або всієї програми в цілому.