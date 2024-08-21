Как исправить неполадки на чужом компьютере через удаленный доступ: 4 инструмента

Исправление неполадок на чужом компьютере может стать настоящим вызовом, особенно если вы находитесь далеко от него. К счастью, современные технологии предлагают удобные решения для удаленного доступа, позволяющие быстро и эффективно устранить проблемы.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge.
Windows имеет свой собственный базовый инструмент удаленного доступа, называемый Quick Assist, который очень легко использовать. Если обе участвующие стороны используют настольную операционную систему Microsoft, это один из лучших вариантов.
На компьютере, с которого вы подключаетесь:
На компьютере, который нужно починить:
По умолчанию это только совместное использование экрана, но вы можете нажать "Запросить управление", если вам нужно управлять мышью и клавиатурой (и это необходимо будет подтвердить на другом конце).
Если вы занимаетесь устранением неполадок, в верхней части окна Quick Assist вы увидите значки для рисования аннотаций на другом экране и открытия окна текстового чата, которые могут быть полезны для решения проблемы. Соединение может быть завершено на любом конце просто путем закрытия Quick Assist.
Если вы используете Mac, у вас есть возможность заплатить 80 долларов за официальное профессиональное приложение Apple Remote Desktop или использовать более простое средство совместного использования экрана, встроенное в приложение Messages.
Apple также имеет собственное приложение Screen Sharing, но оно работает только если оба устройства находятся в одной сети.
Сеанс может быть инициирован как с компьютера, который будет просматриваться и/или контролироваться, так и с компьютера, с которого вы будете просматривать и/или контролировать.
Изначально (предполагая, что вы тот, кто помогает), вы сможете только просматривать экран другого компьютера; выберите "Вид", затем “Запросить режим управления”, если вам нужно также взять управление над другим компьютером. Это необходимо будет подтвердить на другом конце.
Одновременно с совместным использованием экрана будет запущен аудиозвонок FaceTime, чтобы вы и ваш контакт могли обсудить любую проблему.
Нажмите значок "Совместное использование экрана" в строке меню (два прямоугольника), если вы хотите отключить этот звонок и завершить совместное использование экрана.
Messages"
В Google Chrome есть встроенная функция удаленного доступа, что означает, что вы можете совместно использовать экраны между любыми двумя компьютерами, на которых установлен Chrome - не только содержимое вкладок браузера, но и весь дисплей. При необходимости вы также можете дистанционно управлять другим компьютером.
На компьютере, который нужно починить:
На компьютере, с которого вы подключаетесь:
На компьютере, с которого вы устраняете неполадки, нажмите стрелку справа от окна вкладки браузера, чтобы настроить различные параметры, включая масштабирование дисплея другого компьютера.
Нажмите "Отключить" или просто закройте вкладку браузера, чтобы разорвать соединение. Это также можно сделать на другом конце с помощью кнопки "Остановить совместное использование" или закрыв Chrome.
Программное обеспечение для удаленной IT-поддержки TeamViewer работает на Windows и macOS и является бесплатным для личного, некоммерческого использования.
На обоих компьютерах вам нужен полный клиент TeamViewer: на сайте приложения нажмите "Бесплатная загрузка", затем "Загрузить сейчас”, чтобы установить программное обеспечение.
Начните с компьютера, с которого вы подключаетесь:
На компьютере, к которому вы подключаетесь:
Окно TeamViewer, которое затем появляется на соединяющемся компьютере, предоставляет полный удаленный доступ к другому компьютеру.
Используя меню в верхней части окна, вы можете изменить настройки качества отображения и масштабирования, получить доступ к таким функциям, как белая доска, и передавать файлы между двумя компьютерами.
Соединение может быть отменено на любом конце просто путем закрытия интерфейса совместного использования TeamViewer или всей программы в целом.
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