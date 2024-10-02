Як випрати зимові речі, щоб вони не полинялм: 13 важливих порад

Швидко видаляйте плями від сльоти, бруду та солі

Хоча у вас може виникнути спокуса почекати закінчення сезону, плями, що в'їлися, вивести важче. Тож одразу промокніть плями або обприскайте їх ензимним спреєм для виведення плям і виперіть якнайшвидше.

Замочуйте пуховик перед пранням

Рекомендується прати пуховики кілька разів на сезон. Для початку замочіть їх на пів години у холодній воді з невеликою кількістю мийного засобу.

Потім виперіть пуховик на делікатному режимі і обережно вичавіть зайву воду, перш ніж сушити на низькій температурі. Щоб розпушити наповнення одягу, додайте кілька чистих тенісних м'ячиків.

Відтискайте вологу після прання рушником

Не варто з силою вичавлювати воду з вологих зимових речей - це призведе до розтягування одягу. Щоб зберегти форму светрів, обведіть їх на папері до прання.

Після прання загорніть речі в рушник та обережно стисніть тканину, щоб прибрати вологу. Одразу розправте одяг по контурах, щоб уникнути утворення зморшок.

Періть зимові речі в сітчастому мішку

Складіть шапки, шарфи та рукавички в сітчастий мішок. Сітчастий мішок не дасть парам рукавичок і шарфам зав’язувати іншу білизну у вузли.

Періть вовняні, кашемірові та в'язані светри вручну

Більшість зимових речей краще прати вручну з делікатним засобом для прання, що не розтягнути матеріал. Наповніть відро або раковину прохолодною водою, додайте засіб та занурте одяг.

Покрутіть зимові речі плавними рухами, потім замінить воду на чисту і прополощіть одяг таким самим методом.

Надайте одягу приємного аромату теплом

У прохолодні місяці ми, як правило, менше потіємо, тому зимовий одяг, якщо на ньому нема плям, можна носити перед пранням довше, аніж літній.

Щоб освіжити зимові речі, часом достатньо просушити їх у сушильній машині на низькій температурі протягом кількох хвилин.

Вовняні речі також можна дезодорувати, розклавши їх на деякий час на відкритому повітрі під м'яким сонячним промінням.

Вдягайте під светри футболки, щоб зменшити запах

Вовняні речі не слід часто прати, оскільки вони можуть втратити форму і не прослужать довго. Щоб запобігти перенесенню на них запахів і бруду, вдягайте нижню сорочку перед тим, як одягати светри - так ви зменшите регулярність прання.

Зберігайте разом з одягом ароматичні саше

Один з простих способів зберегти приємний запах зимового одягу без надмірного прання - тримати в шафі пакетики з ароматичними сумішами або сушеними травами. Вони надають м'який, натуральний і приємний аромат, який робить одяг приємним для носіння.

Ароматичні саше зберігають аромат свіжості зимових речей (ілюстративне фото: Freepik)

Інший спосіб досягти цього - використовувати пральний порошок, який містить натуральні ефірні олії та ароматизатори, наприклад, пральний порошок з лавандою.

Завжди періть одяг наприкінці сезону

Завжди переконайтеся, що ви почистили і випрали зимовий одяг перед тим, як спакувати його на наступний сезон, адже навіть слабкий запах або крихітна пляма може збільшити ризик утворення цвілі протягом року.

Переконайтеся, що ваш зимовий одяг ретельно випраний і просушений, щоб мінімізувати появу неприємних ароматів або комах під час зберігання.

Періть спортивний одяг без кондиціонера

Прання термобілизни та флісових курток має свої особливості. Їх можна прати звичайним засобом для прання, але не слід використовувати пом’якшувач для тканини, оскільки це може пошкодити властивості тканини вбирати вологу.

Замочуйте устілки в оцті

Зимове взуття прати значно важче, аніж літнє - а пахне воно не менше. Замочіть пахучі вставки для черевиків у відрі, наповненому холодною водою з 120 мл білого оцту та ковпачком прального порошку, а потім повісьте їх сушитися.

Використовуйте ганчірку, змочену в мильному засобі, щоб очистити зовнішню частину черевиків. Перш ніж засунути устілки в чоботи, посипте їх харчовою содою, яка нейтралізує запах.

Намагайтеся сушити речі "на повітрі"

Деякі зимові речі, особливо вовняні, не слід сушити в сушильній машині - це пошкодить матеріал і призведе до зменшення одягу.

Проявіть креативність, використовуючи стрижень на завісі для душу, натягнувши мотузки між шафами або придбавши сушильну стійку, яка складається. Висушений на повітрі одяг також додає трохи природної вологості повітрю.

Додайте оцет для пом'якшення одягу

Щоб висушений на повітрі одяг не хрумтів, під час полоскання білизни додайте 120 мл білого оцту, щоб видалити зайвий засіб для прання та пом’якшити одяг. Потім, перш ніж повісити зимові речі сушитися, трохи струсіть їх.