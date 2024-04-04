Як вимкнути автозаміну та підказки під час введення тексту на iPhone: прості способи

iPhone, безумовно, вважається одним з кращих пристроїв для обміну повідомленнями, а його вбудований додаток для клавіатури має функції автозаміни та прогнозування тексту, які забезпечують більш плавне та легке введення тексту. Однак такі функції можуть іноді стати причиною роздратування та помилок.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на індійський новинний сайт Times Now розповідає, як прибрати інтелектуальне введення тексту та автозаміну на iPhone.

Що таке автозаміна та Т9

Автозаміна та Т9 (інтелектуальне введення тексту) - дві різні речі. Функція автозаміни виправляє помилки негайно, а інтелектуальне введення тексту дозволяє завершувати пропозиції кількома натисканнями.

Незважаючи на те, що ці функції працюють ефективно, користувачі можуть захотіти відключити їх з різних причин. Іноді автозаміна може неправильно виправляти слова, які користувач мав намір ввести, а інтелектуальне введення тексту може передбачати нерелевантний контекст, збиваючи користувача з пантелику.

Як вимкнути автозаміну на iPhone

Вимкнути функцію автозаміни на клавіатурі вашого iPhone дуже легко. Ось кілька простих кроків, які вам слід слідувати.

Для початку запустіть додаток "Параметри" на вашому iPhone.

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Коли відкриється додаток "Параметри", натисніть "Основні".

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Перейдіть вниз і натисніть "Клавіатура".

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Знайдіть опцію "Автокорекція". Потім перемкніть перемикач поруч із ним, щоб вимкнути цю функцію.

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Це негайно відключить функцію автозаміни на iPhone. Після вимкнення клавіатура не виправлятиме слова з помилками.

Як вимкнути інтелектуальне введення тексту на iPhone

Тепер, після відключення функції автозаміни, настав час прибрати інтелектуальне введення тексту. Вимкнувши цю функцію, ви більше не отримуватимете автоматичні пропозиції наступних слів або фраз, які ви планували ввести.

Запустіть додаток "Параметри" на вашому iPhone.

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Коли відкриється додаток "Параметри", натисніть "Основні".

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Перейдіть вниз і натисніть "Клавіатура".

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Потім прокрутіть вниз і знайдіть опцію "Предиктивний набір" і вимкніть перемикач, щоб вимкнути цю функцію.

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