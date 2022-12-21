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Як вилікувати ГРВІ і не залишити купу грошей в аптеці

Як вилікувати ГРВІ не за всі гроші (фото: instagram.com/koval.md)
Автор: Світлана Мащенко

Підхопивши гостре респіраторне захворювання, ми, зазвичай, біжимо в аптеку, щоб накупити купу противірусних, різних бризкалок, сиропів, суспензій, а дехто навіть "закидається" антибіотиками зі старих запасів.

Як лікувати ГРЗ, ГРВІ і застуду не за всі гроші, розповіла в Instagram лікар Анастасія Коваль.

Для лікування і профілактики не потрібні пігулки

"Я неодноразово наголошувала, що вірусні захворювання лікують симптоматично. А противірусні - це препарати без доведеної ефективності! Навіть більше, часто-густо противірусні є препаратами з доведеною неефективністю!" - пише лікарка.

Якщо хочете лікуватись при будь-якому ГРЗ, то:

  • Провітрюйте приміщення
  • Зволожуйте повітря
  • Пийте багато рідини

Якщо не хочете захворіти:

  • Якісно їжте
  • Пийте багато рідини
  • Добре спіть
  • Поменше нервуйте і стресуйте
  • Будьте фізично активними

Лікарка наголосила, що дійсно є противірусні, які працюють. Але це конкретний препарат на конкретний вірус. Іншого не створено.

Раніше ми писали, що лікар назвав дитячі симптоми, які потребують невідкладної допомоги.

Також читайте, при яких симптомах не можна робити інгаляцію.

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