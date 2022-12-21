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Как вылечить ОРВИ и не оставить кучу денег в аптеке

Как вылечить ОРВИ не за все деньги (фото: instagram.com/koval.md)
Автор: Светлана Мащенко

Подхватив острое респираторное заболевание, мы обычно бежим в аптеку, чтобы накупить кучу противовирусных, различных брызгалок, сиропов, суспензий, а некоторые даже "закидываются" антибиотиками из старых запасов.

Как лечить ОРЗ, ОРВИ и простуду не за все деньги, рассказала в Instagram врач Анастасия Коваль.

Для лечения и профилактики не нужны таблетки

"Я неоднократно отмечала, что вирусные заболевания лечат симптоматически. А противовирусные - это препараты без доказанной эффективности! Даже более, сплошь и рядом противовирусные являются препаратами с доказанной неэффективностью!" - пишет врач.

Если хотите лечиться при любом ОРЗ, то:

  • Проветривайте помещение
  • Увлажняйте воздух
  • Пейте много жидкости

Если не хотите заболеть:

  • Качественно ешьте
  • Пейте много жидкости
  • Хорошо спите
  • Поменьше нервничайте и стряхивайте
  • Будьте физически активны

Врач подчеркнула, что действительно есть противовирусные, которые работают. Но это конкретный препарат для конкретного вируса. Иного не создано.

Ранее мы писали, что врач назвал детские симптомы, нуждающиеся в неотложной помощи.

Также читайте, при каких симптомах нельзя производить ингаляцию.

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