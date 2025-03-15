Як використовувати пемзу не для педикюру: 5 лайфхаків для господині

Чистка сантехніки

Пемза чудово справляється з важкими забрудненнями на сантехніці, які не вдається очистити навіть оцтом. Вона ефективно усуває наліт від жорсткої води, іржу та мінеральні відкладення.

Для цього важливо змочити пемзу водою перед використанням. Її можна застосовувати на міцних поверхнях, таких як порцеляна або кераміка. Однак варто бути обережним і завжди застосовувати додатковий засіб для чищення ванних кімнат.

Очищення форми для випічки

Щоб позбутися плям від запеченого жиру на формах для випічки, пемза стане відмінним помічником. Вона м'яка, не шкодить поверхням, але здатна ефективно видаляти забруднення.

Найкраще використовувати пемзу з водою, часто її змочуючи під час роботи. Це дозволяє без проблем очищати навіть найбільш застарілі жирні плями. Чисті форми для випічки будуть виглядати як нові, без подряпин чи пошкоджень.

Чистка решітки плити та духовки

Пемза також ідеально підходить для чищення решітки плити та духовки, де часто збирається жир і бруд. Вона зручна для використання завдяки своїй текстурі з маленькими отворами, що дозволяє ефективно видаляти забруднення.

Важливо використовувати пемзу лише з водою, щоб уникнути подряпин. Не забувайте змочувати пемзу під час чищення, щоб зберегти поверхню від пошкоджень. Проте будьте обережні з неіржавіючою сталлю, оскільки пемза може залишити глибокі подряпини на цьому матеріалі.

Видалення шерсті домашніх тварин з меблів

Пемза - це також чудовий засіб для видалення шерсті домашніх тварин з меблів. Якщо шерсть застряє в оббивці, пемза допоможе зібрати її з м'яких поверхонь без зайвих зусиль.

Потрібно просто проводити по меблях змоченою пемзою в одному напрямку, що дозволить розпушити шерсть. Після цього пилососом можна легко прибрати залишки. Цей метод також чудово працює для очищення одягу від шерсті.

Боротися з ковтунцями на одязі

Ковтунці на одязі можуть зіпсувати вигляд навіть нових речей. Для того щоб позбутися цього неприємного дефекту, пемза стане в нагоді. Легкими рухами слід проводити по тканині пемзою в одному напрямку.

Цей процес допомагає акуратно зняти ковтунці, не пошкодивши матеріал. Після цього використовуйте валик для ворсу, щоб зібрати все, що залишилося.

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