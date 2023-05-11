Як використати бузок у домашніх умовах: топ-3 цікавих способи

Бузок - рослина з приємним запахом квіток лілових відтінків, що росте у багатьох вдома. Квіти цієї рослини неймовірно корисні, тому їх можна використовувати у багатьох випадках.
Як використовувати бузок у домашніх умовах - читайте на Styler нижче.
Бузковий цукор можна використовувати не тільки для прикраси десертів, а і у багатьох інших випадках.
Цукор та квіти потрібно пересипати шарами. Далі накрийте банку кришкою і струсіть вміст. Повторюйте струшування щодня протягом тижня, щоб уникнути утворення грудочок. Приблизно через тиждень квіти будуть зацукровані, а сам цукор добре набере бузкового аромату.
Після цього його можна просіяти, або ж залишити разом із квітами.
Якщо вам подобається аромат бузку, то можна зробити цукрово-бузковий скраб
Для цього знадобиться:
Всі інгредієнти необхідно змішати разом та покласти у банку. Використовуйте тоді, коли вам необхідно.
Такий лід стане чудовим доповненням до літніх напоїв.
Завчасно підготуйте:
Потрібно взяти форму для льоду та розкласти у ній квіти бузку, залити водою і заморозити.
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