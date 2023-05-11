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Як використати бузок у домашніх умовах: топ-3 цікавих способи

Як вдома можна використати бузок (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Бузок - рослина з приємним запахом квіток лілових відтінків, що росте у багатьох вдома. Квіти цієї рослини неймовірно корисні, тому їх можна використовувати у багатьох випадках.

Як використовувати бузок у домашніх умовах - читайте на Styler нижче.

Цукор із бузку

Бузковий цукор можна використовувати не тільки для прикраси десертів, а і у багатьох інших випадках.

Цукор та квіти потрібно пересипати шарами. Далі накрийте банку кришкою і струсіть вміст. Повторюйте струшування щодня протягом тижня, щоб уникнути утворення грудочок. Приблизно через тиждень квіти будуть зацукровані, а сам цукор добре набере бузкового аромату.

Після цього його можна просіяти, або ж залишити разом із квітами.

Скраб для тіла

Якщо вам подобається аромат бузку, то можна зробити цукрово-бузковий скраб

Для цього знадобиться:

  • бузковий цукор - 1 склянка;
  • кокосова олія - пів склянки;
  • цедра одного лайма або лимона;
  • сік лайма - 2 столові ложки.

Всі інгредієнти необхідно змішати разом та покласти у банку. Використовуйте тоді, коли вам необхідно.

Лід із бузком

Такий лід стане чудовим доповненням до літніх напоїв.

Завчасно підготуйте:

  • квіти бузку - пів склянки;
  • форму для льоду;
  • воду;

Потрібно взяти форму для льоду та розкласти у ній квіти бузку, залити водою і заморозити.

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