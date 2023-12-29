Як виховати дітей, які не будуть комплексувати через про свою зовнішність

Щоб дитина навчилася себе та свою зовнішність спокійно сприймати, потрібно розвивати позитивне ставлення та виховувати унікальність. Це допоможе дитині бути впевненою у собі та не перейматися зовнішнім виглядом.

Як виховати дітей впевненими у собі, щоб вони не переймалися зовнішнім виглядом розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на LifeHacker .

Чому діти невпевнені у собі

Майже дві третини батьків кажуть, що їхня дитина невпевнена у собі через певні елементи своєї зовнішності, згідно з Національним опитуванням дитячої лікарні К. С. Мотта щодо здоров’я дітей Мічіганського університету. Крім того, кожен п’ятий з батьків каже, що їхні підлітки не люблять фотографуватися, тому що вони занадто сором’язливі.

"Діти починають формувати думку про своє тіло та зовнішність у дуже ранньому віці", - каже доктор Сьюзен Вулфорд, педіатр дитячої лікарні Мічиганського університету охорони здоров’я CS Mott.

Негативне ставлення дитини до своєї зовнішності може бути легко пов’язане з соціальними мережами. Також з таким же рівнем впливу це походить від взаємодії з однолітками, незнайомими людьми чи членами сім’ї. Але як батьки можуть навчити приймати себе своїх дітей? Ми пропонуємо кілька простих речей, які ви можете зробити, щоб допомогти дітям прийняти те, ким вони є.

Чи переживають вони про свою зовнішність

Ви можете це помітити за декількома знаками. Ваша дитина, можливо, часто відмовляється фотографуватись, або постійно прикриває якусь ділянку свого тіла.

Також знаком є те, що дитина постійно говорить чи запитує про те, як вона виглядає. Раптові спроби модних дієт чи надмірна фізична нагрузка – входять у число цих знаків.

"Ми дивилися на такі речі, як небажання бути на фотографіях. Деякі діти можуть не хотіти перебувати в певних соціальних середовищах. Якщо здається, що це негативно впливає на якість їхнього життя чи самооцінку, це може змусити батьків вжити заходів", - підкреслює вона.

Допоможіть дітям розвинути критичний погляд на інформацію

Те, чим займається ваша дитина в інтернеті важливо, але те, як вона це сприймає – ще важливіше. Навчіть вашу дитину критично ставитись до інформації в інтернеті.

Наприклад, кілька років тому компанія Dove провела рекламну кампанію, демонструючи роботу та маніпуляції, використані для створення реклами. Це може стати відправною точкою для більш розширеної розмови.

"Батьки можуть навчити своїх дітей бути медіаграмотними та кмітливими, щоб вони зрозуміли, що ці зображення ідеального тіла та обличчя в рекламі, ЗМІ та навіть від їхніх власних друзів у соціальних мережах не відповідають дійсності", - каже Вулфорд.

Соціальні мережі не є єдиним винуватцем

Занепокоєні батьки хвилювалися наслідками стандартів краси задовго до появи Instagram, TikTok та інших платформ соціальних мереж.

Багато батьків, які брали участь у національному опитуванні, повідомили, що спілкування в реальному житті має більш значний вплив на самооцінку їхніх дітей, ніж соціальні мережі.

Спробуйте поговорити з будь-якими дітьми, незнайомцями чи іншими членами сім’ї, які підсилюють негативне уявлення про своє тіло у своїх дітей.

Змініть їх мотивацію

Реклама дієтичних і фізичних програм і продуктів, як правило, зосереджується на тому, як їхні послуги можуть покращити ваш вигляд, а не на тому, як ви будете почувати себе, коли закінчите.

Батьки мають не наголошувати на зниженні числа на шкалі, а радше на тому, як краще харчування та більше фізичних вправ можуть допомогти покращити ваше здоров’я.

Розмова про їжу має формуватися зі сторони користі, оскільки фрукти, овочі та інші продукти містять усі вітаміни та мінерали, необхідні для нормальної роботи кожного органу.

"Причини мати здорову вагу не в тому, як ми виглядаємо чи в одязі, який ми носимо. Це тому, що ми, швидше за все, будемо працювати краще. Судини, швидше за все, залишаться гарними, відкритими та прозорими, щоб через них могла текти кров. Наші легені функціонують добре. Наше серце добре функціонує. Я думаю, що ми повинні змінити цю розмову про їжу та активність, щоб вона повністю стосувалася допомоги нашому тілу працювати оптимально" - пояснює вона.

Переживання щодо зовнішності не залежать від статі

Коли Вулфорд почала опитування, вона вважала, що питання, які в ньому розглядаються, стосуються переважно дівчат. Однак дані виявили дещо дивовижне.

"Дані свідчать про те, що більший відсоток батьків, у яких дівчатка зазначили, що дитина хвилюється, проте, відсоток батьків, у яких хлопчики, був досить значним", - каже вона.

Діти обох статей у віці від 8 до 18 років, турбуються про свою вагу, шкіру, волосся, зуби, зріст і деякі риси обличчя, що доводить, що чоловіча стать є настільки ж вразливою до депресії, розладів харчування та низького почуття поваги до себе.

Нагадайте дітям, що це не назавжди

Тіло дитини швидко змінюється через період статевого дозрівання, а це означає, що ті аспекти зовнішнього вигляду, на які діти зазвичай звертають увагу, з часом зникають. Вулфорд пропонує батькам показати дітям, як вони виглядали під час дитинства, щоб вони побачили, що проблеми зі шкірою та зубами - це лише етап.

"Батьки можуть визнати, що ми всі почуваємося з приводу якихось речей трохи незручно. Але це не визначає нас і не впливає на нашу самооцінку", - додає фахівець.