Як виглядають наймодніші джинси: Лілія Ребрик показала стильний "лук" на весну 2025

Чому бежеві джинси - must-have у 2025 році

Універсальність

Бежевий колір - це базовий і нейтральний відтінок, який легко поєднувати з різними кольорами та фактурами. Він ідеально підійде як для повсякденних образів, так і для більш елегантних стилів. Бежеві джинси можна носити з яскравими футболками, светрами, жакетами й навіть зі строгішими блузами.

Тренди на натуральні й теплі відтінки

У 2025 році триває тренд на природні, теплі та землисті тони. Бежеві джинси гармонійно вписуються в цю концепцію, створюючи стильні, але спокійні образи. Вони ідеально підходять для весни й осені, підкреслюючи м'якість і затишок.

Сучасний стиль

Бежеві джинси можна носити як у класичному, так і у більш вільному, вуличному стилі. Модні дизайнери пропонують різні фасони - від прямих і звужених до більш широких і вільних моделей.

Поєднання з іншими трендами

Бежеві джинси відмінно поєднуються з іншими трендами, такими як спортивні елементи, кежуал і мінімалізм. Ви можете носити їх з об'ємними светрами, шкіряними куртками, а також з більш суворими піджаками, створюючи стильні образи на кожен день.

Практичність і зручність

Як і інші джинси, бежеві моделі зручні та практичні, що робить їх чудовим вибором для повсякденного носіння. До того ж бежевий колір не такий мазкий, як білий, але при цьому зберігає свіжість і легкість в образі.



Лілія Ребрик показала трендову модель джинсів (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Як бежеві джинси носить Лілія Ребрик

Зірка українських фільмів і ТБ вибрала широкі джинси гарного відтінку кемел. Їх вона підвернула знизу - це модний прийом, який демонструють блогери у 2025 році, щоб зробити образ ще більш стильним.



Ребрик продемонструвала, як носити бежеві джинси (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Широкі штани з деніму Ребрик доповнила светром молочного відтінку з літерою А посередині. Його вона заправила в джинси, зробивши невеликий напуск.



Лілія Ребрик у стильному образі (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Завершити образ телеведуча вирішила коротким пуховиком у найбільш трендовому відтінку - коричневому. Відмітна особливість верхнього одягу - незвичайний принт з ефектом зістареної, вицвілої тканини.



Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Також для повсякденного образу Ребрик вибрала зручне взуття - бежеві уггі на невеликих підборах. А завершувала весь лук сумка крос-боді незвичної форми у вигляді серця.



Лілія Ребрик показала тренди 2025 (фото: instagram.com/liliia.rebrik)