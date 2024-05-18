Як Олександр Усик потрапив у професійний бокс: історія перемог

Олександр Усик битиметься за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі з Тайсоном Ф'юрі вже сьогодні, 18 травня. Для українського боксера це буде 22-й за рахунком поєдинок. При цьому всі його попередні бої на професійному рингу завершувалися лише перемогою.

При підготовці використовувалися: інформація з Wikipedia, публікації Boxing scene, iSport.

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Аматорська кар'єра Усика

Олександр Усик почав займатися боксом у 15 років. Через 4 роки тренувань спортсмен досяг перших помітних результатів – у 2006 році дійшов до півфіналу чемпіонату Європи в середній ваговій категорії та отримав бронзу.

Далі були Олімпійські ігри-2008 у Пекіні, але тоді український боксер програв у чвертьфіналі майбутньому срібному призеру італійцеві Клементе Руссо.

Після Олімпіади Усик спустився в напівважку вагу й виграв у 2008 році чемпіонат Європи, потім знову перейшов у важку вагову категорію. Узяв срібну медаль на першості Кубка світу 2008 року.

Брав участь у чемпіонаті світу с з боксу. У 2009 отримав бронзу, а у 2011 здобув золоту медаль.

Крім того, Олександр Усик ставав золотим призером чемпіонатів України 2006, 2009, 2010, 2011 років. Грав в командних міжнародних турнірах, в більшості з яких приносив перемогу.

Золотий призер Олімпіади

На наступну Олімпіаду в Лондоні у 2012 році Олександр Усик поїхав у статусі капітана збірної. Почав свій шлях з 1/4 фіналу, де впевнено переміг росіянина Артура Бетербієва. У півфіналі українець розгромив болгарина Терлєва Пулєва з рахунком 21:5.

У бою за золоту медаль суперником Усика став Клементе Руссо, той самий, який зупинив його на Олімпіаді у Пекіні. Цього разу українець зміг здобути перемогу з результатом 14:11.

Фото: Олександр Усик здобув золоту медаль на Олімпіаді 2012 (Getty Images)

Саме після цієї перемоги Олександр Усик станцював на ринзі гопака, який зробив його улюбленцем глядачів.

Професійний бокс. Найкращі бої Усика

Отримавши усі можливі титули любительського боксу, в жовтні 2012 Олександр Усик заявив про перехід у напівпрофесіональну лігу WSB та почав виступати за команду "Українські отамани".

Загалом здобув 6 перемог та жодного разу не програв, таким чином посів перше місце в індивідуальному рейтингу боксерів WSB у важкій вазі.

У 2013-му підписав контракт з компанією братів Кличків "К2 Promotions". Цього ж року відбувся перший бій Усика на професійному ринзі (вагова категорія до 91 кг), який завершився перемогою над мексиканцем Феліпе Ромеро.

До 2016 року провів 9 боїв – всі стали переможними для українця, що дало змогу виступити проти чемпіона світу у важкій вазі Кшиштофа Гловацькі.

Бій Усик – Гловацькі відбувся у 2016 році в Гданську (Польща). Усик домінував на ринзі упродовж усього поєдинку та впевнено виграв за очками та отримав титул чемпіона світу в першій важкій вазі за версією WBO. Здобувши цей титул у 10-му бою на професійному рингу, українець побив рекорд американця Евандера Холіфілда, якому аби стати чемпіоном у 1986 році знадобилося 12 поєдинків.

Наступний знаковий бій відбувся у 2018 році з Майрісом Брієдісом. Після складних 12 раундів Усик переміг латвійця та отримав звання чемпіона світу за версією WBC.

У 2018 році українець зійшовся на рингу з чемпіоном світу за версіями WBA і IBF росіянином Муратом Гассієвим та здобув впевнену перемогу. За результатами бою Усик став абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі за версіями WBA Super, WBC, IBF, WBO і вакантних титулів The Ring. Також боксер виграв ексклюзивний кубок Мухаммеда Алі та приз у розмірі 10 мільйонів доларів.

Після перемоги над Гассієвим Усик кинув виклик британцю Тоні Белью. Бій відбувся 10 листопада 2018 року. Після семи раундів британець перемагав українця за очками, але у 8-му Усик відправив Белью в нокаут. Після завершення поєдинку Тоні Белью оголосив про завершення професіональної боксерської кар'єри.

У 2019 році Усик перейшов у важку вагу, та вже у цій категорії здобув перемоги над Чаззом Візерспуном та Дереком Чісорою.

Третім поєдинком у важкій вазі для Усика став бій з Ентоні Джошуа у 2021 році. Українець зміг відібрати в суперника всі титули (WBA (Супер), IBF, WBO та IBO) та став новим чемпіоном світу у важкій вазі.

У 2022 році відбувся реванш, у якому Джошуа безрезультатно намагався відновити свої звання, але Усик знову здобув перемогу.

Фото: Бій Усика з Джошуа (Getty Images)

У серпні 2023 року в Польщі Олександр Усик зустрівся на рингу з володарем титулу регулярного чемпіона світу за версією WBA Даніелем Дюбуа.

Бій став переможним для українця, але результат викликав безліч суперечок. Причиною цього був удар нижче пояса, здійснений Даніелем, після якого українець отримав перепочинок, зміг продовжити бій із новою силою та в 9-му раунді відправив суперника в нокаут.

На кону звання абсолютного чемпіона. Що відомо по бій Усик – Ф'юрі

У суботу, 18 травня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбудеться бій за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті.

На ринзі зустрінуться чемпіон світу за версіями WBA Super, IBF, WBO, IBO та The Ring Олександр Усик та чемпіон світу за версією WBC британець Тайсон Ф'юрі.

Переможець цього бою стане першим абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі у XXI столітті.

Останнім цей статус отримував Леннокс Льюїс у 1999 році після перемоги над Евандером Холіфілдом. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF.

Проте у 2007 році також було визнано рівноцінно "чемпіонським" пояс WBO. Таким чином переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у хевівейті з чотирма головними титулами.

Фото: Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик проведуть бій 18 травня (Getty Images)

Підготовка до поєдинку тривала з 2021 року. Через розбіжності сторін щодо термінів та умов проведення бою контракт вдалося підписати лише у вересні 2023. Потім через брак часу у Ф'юрі на підготовку та отриману ним травму дату переносили ще двічі.

Наразі Олександр Усик має 21 перемогу з 21 поєдинку на професійному рингу, 14 з яких виграв нокаутом.

Тайсон Ф'юрі також є непереможеним боксером. На його рахунку 35 боїв (34 перемоги та одна нічия). У 24 поєдинках він відправив суперників у нокаут.