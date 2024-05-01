Як виглядав київський фунікулер 65 років тому. Дивіться раритетне фото

Як раніше виглядав фунікулер

На чорно-білій світлині можете побачити, як виглядав фунікулер в 1959 році.

"Київський фунікулер, 1959 рік", - підписали кадр.

Київський фунікулер в 1959 році (фото: facebook.com/spraga.info)

Що відомо про фунікулер

У 1905 році в Києві з'явився цікавий вид транспорту - фунікулер. Головною метою його створення було об'єднання Верхнього міста і Подолу найкоротшим шляхом.

Фунікулер був створений в 1905 році (kyivpastfuture.com.ua)

З часом на Поштовій площі з'явилася нижня станція з арочним входом, ставши одним з найбільш помітних об'єктів на цьому місці.

З виникненням метрополітену фунікулер втратив свою значимість як вид громадського транспорту.

Довжина маршруту становить 222 метри, хоча під час відкриття цей шлях був коротшим і доходив лише до Боричевого Току. До 30-х років фунікулер вважався частиною трамвайної мережі міста.

Сучасного вигляду він набув у 1984 році. Тоді провели генеральну реконструкцію і збудували нові вестибюлі, які прикрасили вітражами українських художників В. Задорожного та М. Шкарапу́ти.

Київський фунікулер вважається пам’яткою архітектури та найбільш безпечним столичним транспортом. За понад 100-літню історію на ньому сталася лише одна аварія й та без жертв.

Проте він і досі популярний серед киян, що проживають на Подолі, а також серед багатьох туристів, які захоплені його незвичайною конструкцією та видами, які відкриваються з його крутої траси.

Зазначимо, що дуже живописно виглядає поїздка фунікулером, коли в Києві осінь.

Подивіться на світлини та відчуйте цей настрій.

Київський фунікулер в осінніх барвах (фото: kyivpastfuture.com.ua)