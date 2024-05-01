Как выглядел киевский фуникулер 65 лет назад. Смотрите раритетное фото

Как раньше выглядел фуникулер

На черно-белом фото можете увидеть, как выглядел фуникулер в 1959 году.

"Киевский фуникулер, 1959 год", - подписали удивительный кадр.

Киевский фуникулер в 1959 году (фото: facebook.com/spraga.info)

Что известно о фуникулере

В 1905 году в Киеве появился интересный вид транспорта - фуникулер. Главной целью его создания было объединение Верхнего города и Подола кратчайшим путем.

Фуникулер был создан в 1905 году (kyivpastfuture.com.ua)

С течением времени на Почтовой площади появилась нижняя станция с арочным входом, став одним из самых заметных объектов на этом месте.

С возникновением метрополитена фуникулер утратил свою значимость как вид общественного транспорта.

Длина маршрута составляет 222 метра, хотя при открытии этот путь был короче и доходил только до Боричевого Тока. До 30-х годов фуникулер считался частью трамвайной сети города.

Современный вид он приобрел в 1984 году. Тогда провели генеральную реконструкцию и построили новые вестибюли, украшенные витражами украинских художников В. Задорожного и М. Шкарапуты.

Киевский фуникулер считается памятником архитектуры и самым безопасным столичным транспортом. За более чем 100-летнюю историю на нем произошла лишь одна авария и без жертв.

Однако он до сих пор популярен среди киевлян, проживающих на Подоле, а также среди многих туристов, увлеченных его необычной конструкцией и открывающимися с его крутой трассы видами.

Отметим, что очень живописно смотрится поездка фуникулером, когда в Киеве осень.

Посмотрите на фотографии и почувствуйте это настроение.

Киевский фуникулер в осенних цветах (фото: kyivpastfuture.com.ua)