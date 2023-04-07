Як виглядали Золоті ворота у Києві 1872 року: з'явилося історичне фото

Як виглядали Золоті ворота у 1872 році

"1872 рік. Залишки золотої брами. Фото Дмитра Біркіна. Оригінал фото зберігається у фондах Музею історії Києва", - написали під знімком.

Золоті ворота у 1872 році (фото: Дмитро Біркін)

У коментарях також показали, як бачив залишки споруди поет Тарас Шевченко.

Золоті ворота очима Тараса Шевченка (фото: Facebook)

Для довідки

Золоті Ворота також згадуються в літописах 103, де йдеться про те, як Ярослав будував місто, ворота якого Золоті, кам'яну церкву на цих воротах. Наразі вважається, що приблизна дата будівництва – 1018 рік.

Відомо, що на Золотих Воротах знаходилося зображення Богородиці у вигляді фрески чи мозаїки. Споруда стала головною брамою Києва, і однією з трьох у місті, збудованих при Ярославі. Вважається, що через них у місто мали приходити добрі звістки.

У наступні роки ворота руйнувалися, про що свідчить ряд малюнків та джерел. Як руїни вони стояли і в XIX столітті, і у XX. Відновити архітектурну пам'ятку вирішили у 1970-ті роки.