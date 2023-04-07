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Как выглядели Золотые ворота в Киеве в 1872 году: появилось историческое фото

Фото: Золотые ворота в Киеве
Автор: Людмила Жукова

Золотые Ворота - одно из древнейших сооружений Восточной Европы, и одна из главных достопримечательностей Киева. В 1872 году один из самых известных фотолюбителей, военный инженер генерал-лейтенант Дмитрий Гаврилович Биркин сделал снимок остатков этого сооружения.

Историческое фото показали на странице сообщества "Киев. Один день – одно фото" в Facebook.

Как выглядели Золотые ворота в 1872 году

"1872 год. Остатки золотых ворот. Фото Дмитрия Биркина. Оригинал фото хранится в фондах Музея истории Киева", - написали под снимком.

Золотые ворота в 1872 году (фото: Дмитрий Биркин)

В комментариях пользователи также показали, как видел остатки сооружения поєт Тарас Шевченко.

Золотые ворота глазами Тараса Шевченко (фото: Facebook)

Для справки

Золотые Ворота также упоминаются в летописях 1037 года, где говорится о том, как Ярослав строил город, ворота которого Золотые, каменную церковь на этих воротах. Сейчас считается, что приблизительная дата строительства — 1018 год.

Известно, что на Золотых Воротах находилось изображение Богородицы в виде фрески или мозаики. Сооружение стало главными воротами Киева, и одними из трех в городе, построенных при Ярославе. Считается, что через них в город должны были приходить благие вести.

В последующие годы ворота разрушались, о чем свидетельствует ряд рисунков и источников. В качестве руин они стояли и в XIX столетии, и в XX. Восстановить архитектурный памятник решили в 1970-е года.

Смотрите также, уникальные фото Киева, которые были сделаны более 100 лет назад.

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КиевЗолотые ворота