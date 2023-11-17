Як виглядає усередині найбільший двомоторний літак Boeing BBJ: просто королівські хороми

Загальна площа салону цього літака становить 343 квадратні метри. Ціна літака - понад пів мільярда доларів. За словами представників компанії, концепція орієнтована на клієнтів із королівських сімей на Близькому Сході.

"Це поєднання близькосхідного стилю та дуже сучасного елегантного дизайну. Це поєднання старого та нового світу, і цей регіон славиться цим - він цінує традиції минулого, але також впевнений у майбутньому", - розповів Хасам Гасім, директор з продажу Lufthansa Technik.

З інших особливостей - зона "роботи та рівноваги" поряд зі спальнею та ванною кімнатою, оснащену обертовими та висувними сидіннями, які пасажири можуть використовувати навколо великих столів, але також можуть повертатися та переміщатися до диванів осторонь для розмов та зустрічей.

У кімнаті є трапецієподібні стінні ніші, які можна використовувати як вітрини або експонати, а потім закрити, щоб вони стали невидимими всередині конструкції стіни.

Розкішний салон літака Boeing BBJ 777-9 (фото: Lufthansa Technik)

Велика обідня зона функціонує як "меджліс" - традиційний близькосхідний зал для зборів та зустрічей та пропонує 11 окремих сидінь та монітори, які прибираються до столу.

Розкішний салон літака Boeing BBJ 777-9 (фото: Lufthansa Technik)

У другій половині салону розташовано шість люксів для гостей або делегації, а в представницькій зоні передбачено 32 додаткові місця, еквівалентні кріслам бізнес-класу. У задній частині фюзеляжу є ще місце для Entourage Area, схожого на салон преміум-економа.

Розкішний салон літака Boeing BBJ 777-9 (фото: Lufthansa Technik)

Поки що це лише дизайн і в експлуатацію перший такий літак надійде лише у 2025 році. Компанія стане однією з перших, які використовують цей тип літака. Раніше було розроблено вже близько 150 літаків Boeing BBJ різних моделей, але через угоди про конфіденційність показати дизайн публічно було неможливо.