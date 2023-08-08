Як виглядає табір для полонених росіян: ексклюзивне відео РБК-Україна

Як виглядає табір для російських полонених

З військовополоненими поводяться строго за Женевською конвенцією - їх добре годують, дають роботу та стежать за їх здоров'ям. Сама будова - це масштабний бетонний майданчик із парканом, колючим дротом та вежами спостереження по периметру.

У місці, де утримуються полонені росіяни, є церква, барбершоп (кімната з кріслом, де стрижуть людину), магазин, кімната відпочинку, їдальня.

У таборі є гаряча вода, оскільки встановлений бойлер. Всім новоприбулим видають чисту робу та перевіряють на наявність хвороб. У ролику ви можете побачити, що в чистих кімнатах стоять нормальні ліжка і ніхто з в'язнів не виснажений.

Також тут є магазин, де кожен може купити те, що захоче. Кожен полонений має власний рахунок, куди його рідні можуть надсилати гроші через посередників в Україні. Крім того, військовополонені працюють та отримують від 10 до 15 гривень за робочий день. Готівку їм на руки не видають.

У їдальні росіянам дають борщ, кашу з олією, салат, хліб.