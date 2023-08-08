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Как выглядит лагерь для пленных россиян: эксклюзивное видео РБК-Украина

Российские военнопленные в лагере Украины (фото: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

С начала полномасштабного вторжения россиян в Украину - наша армия регулярно пополняет обменный фонд. Сотни пленников из РФ направляют в лагеря, которые специально для них освободили от заключенных. Место, где находятся россияне, не называется. Известно только, что оно - на западе страны.

Как выглядит лагерь для оккупантов - смотрите в эксклюзивном видео РБК-Украина.

Как выглядит лагерь для российских пленных

С военнопленными обращаются строго по Женевской конвенции - их хорошо кормят, дают работу и следят за их здоровьем.  Само строение - это масштабная бетонная площадка с забором, колючей проволокой и вышками наблюдения по периметру.

В месте, где содержатся пленные россияне есть церковь, барбершоп (комната с креслом, где стригут человека), магазин, комната отдыха, столовая.

В лагере постоянно есть горячая вода, так как установлен бойлер. Всем новоприбывшим выдают чистую робу и проверяют на наличие болезней. В ролике вы можете увидеть, что в чистых комнатах стоят нормальные кровати, и никто из узников не истощен.

Также здесь есть магазин, где каждый может купить, что захочет.  Каждый пленный имеет свой счет, куда его родные могут присылать деньги через посредников в Украине. Кроме того, военнопленные работают и получают от 10 до 15 гривен за рабочий день. Наличные им на руки не выдают.

В столовой россиянам дают борщ, кашу с маслом, салат, хлеб.

 

Весь материал о содержании российских пленных в Украине - читайте на РБК-Украина.

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